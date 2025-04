Alves valoriza vitória do São Paulo e pede foco no Brasileiro

O meia Matheus Alves, ou apenas Alves, valorizou demais a primeira vitória do São Paulo neste Campeonato Brasileiro, neste domingo (20): 2 a 1 no Santos. Afinal, o triunfo foi em um clássico e em pleno Morumbis. Dessa forma, o camisa 47 pediu que o elenco deixe os tropeços para trás e agora foquem no restante da competição, bem como no jogo contra o Libertad (PAR), quarta (23), pela Libertadores.

Com o triunfo, o São Paulo se afastou da zona de rebaixamento e agora está em 10º lugar, com sete pontos. No entanto, o Tricolor ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

“Dei meu melhor para garantir essa vitória tão importante para a gente. Precisávamos disso, ainda mais pela torcida. A torcida esperava isso de nós e veio na hora certa, num clássico. Focar a cabeça no resto do campeonato, e também na Libertadores”, comentou Matheus Alves em entrevista à “Rede Globo”.

Matheus Alves teve boa atuação e forneceu uma assistência para André Silva, que fez o segundo gol do São Paulo. O meia, inclusive, foi um dos melhores em campo pelo Jogada10, que lhe deu nota 7. Por outro lado, o jovem de 20 anos recebeu o terceiro cartão amarelo. Dessa forma, está fora do duelo contra o Ceará, sábado que vem (26), no Castelão, pela sexta rodada da competição.

“Bom demais estrear num clássico como titular, nessa festa maravilhosa no Morumbi”, concluiu Matheus Alves, que disputou seu primeiro clássico pelo São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.