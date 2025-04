César Sampaio liga alerta após nova derrota do Santos

Após a derrota do Santos para o São Paulo por 2 a 1, o técnico interino César Sampaio admitiu que o quarto tropeço do Alvinegro no Brasileirão liga o alerta. Até aqui, vale lembrar, o Peixe tem três reveses, um empate e apenas uma vitória. Quatro pontos, portanto, o que deixa o Peixe na porta do Z4, mas ele ainda pode entrar lá no complemento da rodada.

“A preocupação faz um alerta, sim. É uma competição que não dá para esperar, tem que pontuar todo jogo. Ganhar em casa. Vamos trabalhar em cima disso. Isso que nos mostraram no segundo tempo é o que precisamos desde o início”, comentou César Sampaio.

O técnico utilizou a entrevista coletiva para também dar a sua análise da partida no Morumbis. Ele reconheceu que o Santos começou deixando a desejar, mas que cresceu de rendimento na etapa final. Assim, segundo a sua avaliação, o Peixe mereceu ter voltado para casa com pelo menos um ponto na bagagem.

“Sim, nós tínhamos um plano e são jogos assim que requerem 100% de atenção desde o início. Entendi que dentro daquilo que combinamos, faltou um pouco mais de entrega, principalmente na primeira parte. Praticamente erramos situações que batemos, que já havíamos definido. Sabemos o peso de um gol fora de casa, sim. Acho que o segundo logo em seguida são dois lances evitáveis”, analisou César Sampaio.

” A equipe teve força para se reerguer. Entendo que o gol no final do primeiro tempo nos colocou no jogo. No segundo tempo, se houvesse justiça, seria no mínimo o empate. Mas, o que fica de alerta é isso. Desde o primeiro minuto precisamos estar 100% focados. Campeonato está muito igual. Você sair atrás em um clássico, fora de casa, é um elemento a mais para superar. Provamos para nós mesmos que o nosso máximo é capaz de reverter situações que nós mesmos criamos”, concluiu.

O Santos tentará a reabilitação no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (27), recebendo o Red Bull Bragantino às 20h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.