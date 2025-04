Jornal espanhol destaca nova lesão de Neymar pelo Santos: ‘Situação médica dramática’

A nova lesão muscular de Neymar ganhou repercussão internacional. Na Espanha, o diário ‘AS’ publicou reportagem em que define como “situação dramática” a questão física do jogador, hoje no Santos. Sua ausência dos gramados deve chegar a até seis semanas.

Foi a segunda lesão de Neymar desde seu retorno ao futebol brasileiro. Ao se machucar no decorrer do Campeonato Paulista, o craque afastado por 42 dias longe. Ao retornar diante do Atlético, no meio de semana, na Vila Belmiro, ele sofreu uma nova lesão.

“Neymar está com dificuldades para levantar a cabeça e sua situação esportiva está cada vez mais comprometida. Seu sonho de retornar ao futebol europeu após o término de seu contrato com o Santos em 30 de junho parece distante”, escreveu o jornal.

O ‘AS’ enfatizou, ainda, que há chances de Neymar não voltar a jogar até o encerramento do vínculo com o clube paulista, em 30 de junho. A possibilidade é pequena, visto que ocorrerá uma pausa no Brasileirão para a disputa do Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Peixe fará seu último jogo antes da paralisação no dia 12 de junho, frente ao Fortaleza, na Arena Castelão.

Neymar sem novas ofertas

Por fim, o jornal espanhol destaca que devido à condição atual do atacante, dificilmente alguma proposta deve chegar, além do próprio Santos para renovação do contrato.

“Agora a grande questão é o futuro de Neymar. O Santos está trabalhando para renovar seu contrato e, dada a delicada condição médica do brasileiro, é difícil pensar em outros clubes interessados nele que proporiam uma contratação. A MLS espera, e para ele o sonho do velho continente, cada vez mais distante, permanece”, escreveu.

Sem Neymar, o Santos perdeu por 2 a 1 para o São Paulo neste domingo, no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.