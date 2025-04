Herói da vitória do Atlético, Cuello valoriza trabalho: ‘Um cara que se cobra muito’

Autor do gol da vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Botafogo neste domingo (20), no Mineirão, o atacante Cuello fez questão de valorizar o seu trabalho dia a dia no clube. Afinal, ficou oito partidas sem marcar. O argentino, que não balançava a rede desde 5 de março, na goleada (4 a 1) sobre o Manaus pela Copa do Brasil, foi o responsável pelo primeiro triunfo do Galo neste Brasileirão-2025.

“Foi (um gol importante para a confiança). Sou um cara que se cobra muito. Eu tinha tido algumas chances, principalmente nos primeiros jogos. Mas isso é fruto de muito trabalho. Sempre fazemos as coisas certas, da melhor forma. Às vezes, não saem como queremos, mas sempre damos o máximo. No meu caso, acredito que todo o grupo também. Muito feliz, muito feliz pela vitória do time”, disse ele, em entrevista ao canal Premiere.

“Acredito que merecíamos, faz vários jogos. Não fizemos um grande jogo contra o Santos, mas agora conseguimos resolver os erros que tivemos, organizar um pouco mais o time, se dedicar para que consigamos essa vitória magnífica e para pegar confiança para o que temos pela frente”, completou o atacante.

Aos 2 minutos do segundo tempo, Cuello apareceu sozinho na segunda trave para completar de cabeça a cobrança de escanteio fechada de Gabriel Menino.

Cuello, aliás, fez questão de contratar o mesmo personal trainer de Hulk, seu companheiro de equipe é ídolo do Galo, para alcançar a melhor forma física em campo.

O Atlético vira a chave para a disputa da Sul-Americana. Pela terceira rodada do Grupo H, o Galo visita o Cacaras na quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). O duelo será no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela.

