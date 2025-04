Paiva: ‘Fase do Botafogo não é boa. Mas já já reverte’

Técnico do Botafogo, Renato Paiva acredita em dias melhores. Neste domingo (20), o time alvinegro perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão, pela rodada 5 do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico português amargou o terceiro jogo sem vencer e despencou na tabela do Nacional. Mas o comandante acredita na evolução do Glorioso.

“A equipe está crescendo diante daquilo que é a realidade. Fez um jogo muito interessante em questões ofensivas contra o São Paulo, repito. Contra o Atlético, uma primeira parte, para mim, de muita qualidade. Temos que perceber onde e contra quem estamos jogando. Mas, efetivamente, e aí concordo, os resultados não estão aparecendo. Portanto, a fase não é boa. Mas este grupo já sabe o que é isso. Já já reverte. Este clube já teve momentos difíceis e reverteu”, pontuou o Mister.

Paiva também não vê a defesa do Botafogo frágil, apesar de levar quatro gols nos últimos três compromissos.

“Em termos defensivos, de fato, estivemos com uma equipe muito espaçada em alguns momentos e depois, com alguns erros claros, acabamos quase por oferecer gols ao adversário. Mas também é verdade que nós começamos muito bem o torneio. Os dois primeiros jogos do campeonato, zero gols sofridos. Acho que isso não acontecia há um monte de tempo no campeonato para o Botafogo”, lembrou o treinador português.

O Botafogo volta a campo, nesta quarta-feira (23), contra o Estudiantes, em La Plata, pela terceira rodada do Grupo A desta edição da Libertadores. No sábado (26), o Glorioso recebe o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, no retorno do Brasileirão.

