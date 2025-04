Zubeldía explica oscilação do São Paulo em vitória sobre o Santos

O técnico Luis Zubeldía admitiu que o São Paulo caiu de rendimento após abrir 2 a 0 no Santos, neste domingo (20), sobretudo no segundo tempo. Entretanto, o Tricolor, apesar dos muitos sustos, assegurou a vitória por 2 a 1. O argentino explicou o porquê da oscilação.

“Fizemos um grande primeiro tempo. Lamentavelmente, acho que o pênalti no final nos condicionou um pouco, principalmente mentalmente. Estávamos vindo de vários empates. Então, sem praticamente nenhuma chance de gol do adversário no primeiro tempo, e ainda sim, você sofre um gol. É provável que isso tenha influenciado no rendimento da equipe no segundo tempo”, comentou Zubeldía.

O resultado, aliás, simbolizou a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão. Assim, o Tricolor se afastou da zona de rebaixamento e subiu para a 10ª colocação, com sete pontos. No entanto, o time de Zubeldía ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada. A equipe tentará a segunda vitória seguida contra o Ceará, sábado (26), às 18h30.

“A necessidade de ganhar estava acima de tudo, ainda mais um clássico, e com uma atmosfera muito bonita. Fico com um grande primeiro tempo e uma boa atitude no segundo. O famoso saber sofrer para poder ganhar. Cumprimos com o que precisávamos fazer: entregar uma partida vibrante para nossa torcida”, concluiu Zubeldía.

