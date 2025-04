Weverton explica pênalti defendido de Lucero e revela: ‘Tentei mexer com ele’

Herói na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, neste domingo (20), o goleiro Weverton falou sobre sua defesa de pênalti, já nos acréscimos, ajudando no triunfo alviverde no Castelão, nesta quinta rodada do Brasileirão. O arqueiro, que lamentou as condições do jogo deste domingo, revelou ter estudado cobranças anteriores de Lucero, atacante do Leão e quem desperdiçou a batida já aos 45+3′ da etapa final.

“Feliz por ajudar de forma decisiva a equipe aqui em Fortaleza. Disparadamente, é um dos piores lugares que tem para jogar. É muito quente, acho que eu diria que depois da altitude é o pior lugar para se jogar. Parece que a galera está lenta, parece que quer correr, mas não consegue. É difícil, o campo pesado, é muito calor, a gente não está acostumado por esse calor todo. Mas o Abel (Ferreira) desde o começo falou que a gente, para ganhar aqui, tinha que sofrer, a gente sofreu até mais do que deveria, mas é isso, é difícil, quanto tempo Fortaleza estava aqui sem perder, né, então mostra o tamanho da vitória que a gente teve aqui hoje. Feliz por defender o pênalti”, avaliou.

LEIA MAIS: Atuações do Palmeiras contra o Fortaleza: Weverton pega pênalti e vira herói

Desestabilizar o cobrador?

Depois, ele confessou utilizar artifícios para defender o pênalti de Lucero. Além de tentar desestabilizar o atacante do Fortaleza, Weverton revelou estudar a bola parada adversária no caminho para o Castelão.

“Sim, eu acho que eu faço o meu dever. Todo o caminho para o estádio eu vou estudar as bolas paradas, vou ver os pênaltis, vou ver quem bate falta, quem bate escanteio. Eu vi bastante pênalti do Lucero, tentei mexer com ele um pouco antes do pênalti também, que foi uma coisa que geralmente eu não fazia e hoje eu tive esse desejo de poder mexer um pouco com ele. A gente sabe que é finalzinho de jogo, para ele também não é fácil bater um pênalti, ele também não estava totalmente confortável. Então eu tentei mexer com ele, induzir, apontar, acho que mexer um pouco ali com ele e acho que fui feliz. É um pênalti até bem batido da parte dele, mas acho que eu consegui ser mais rápido ali no momento, sair, explodir e fazer uma boa defesa”, revelou.

Weverton comemora sequência de vitórias

Por fim, ele celebrou a sexta vitória seguida do Palmeiras, incluindo dois triunfos consecutivos fora de casa contra Inter e Fortaleza, que não perdiam há tempos em seus domínios. Weverton já projeta o duelo de quinta (24), contra o Bolívar (BOL), na Bolívia, pela Libertadores.

“Realmente fazia tempo que a gente não conseguia seis vitórias, principalmente essas duas últimas diante de duas grandes equipes. O Internacional fora de casa, que não perdia há muito tempo, agora o Fortaleza aqui também que não perdia muito tempo aqui. Então mostra a crescente da equipe, o quanto a equipe vem se dedicando, o quanto vem trabalhando bem. E gente colheu o fruto aqui de um grande trabalho essa noite, assumimos a liderança, mas infelizmente o campeonato não acaba hoje. Tem muita coisa para se fazer, mas estamos no caminho certo. Estamos felizes pela vitória e vamos descansar agora que quinta-feira tem mais uma batalha lá na altitude. A gente sabe o quanto é difícil jogar lá e o quanto vai precisar de todo mundo”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.