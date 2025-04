Renato, do Fluminense, critica arbitragem: ‘CBF dá uma Ferrari para o Stevie Wonder pilotar’

O Fluminense tinha um triunfo sobre o Vitória, no Maracanã, nas mãos, mas deixou escapar aos 44 do segundo tempo, ao ceder o empate por 1 a 1. Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaúcho criticou veemente a arbitragem de Matheus Delgado Candançan, sobretudo no lance de um possível pênalti em Jhon Arias.

Assim, na etapa final, colombiano recebeu nas costas da defesa e ao perceber a aproximação dos adversários, atrasou a passada, já dentro da área. No entanto, na dividida, ele teve sua camisa segurada e caiu no gramado. O árbitro, contudo, não identificou qualquer irregularidade na jogada.

Durante sua reclamação, Portaluppi comparou a arbitragem com o cantor de Soul Stevie Wonder, ganhador de inúmeros Grammys, que é cego.

“Quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Não sou contra, é uma coisa que veio para ajudar, mas pelo jeito prejudicar. Muitos do que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Stevie Wonder pilotar. Essa é a realidade, não é impossível o cara não enxergar um negócio desse”, disse.

“Ridículo o lance. No último jogo, elogiei o árbitro. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, elogiar a arbitragem. É inaceitável, no futebol brasileiro, o cara estar VAR para isso, com a máquina, e não ver o puxão na camisa do Arias. Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar para casa. Era para ter dado o pênalti. Já que o árbitro não viu, o VAR tá aí. Chego no vestiário e dizem que a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Eles sabem da regra? Pelo visto, não. Eu sugiro à CBF a, toda semana, colocar dois ou três treinadores para falar com a arbitragem”, completou.

Erro coletivo e pontos perdidos

Ao longo da coletiva, o treinador admitiu que recuou a equipe e colocou jogadores mais altos para coibir as jogadas aéreas do Leão da Barra. Para ele, o tento do adversário surgiu de um erro coletivo que não se deve cometer, sobretudo restando poucos minutos para o fim da partida.

“Tivemos um bom primeiro tempo. No segundo, o Vitória se soltou e nos atacou mais, mas praticamente não estava tendo mais situação de gol. Infelizmente, no finalzinho quando fechamos a casinha, coloquei mais jogadores altos por causa das bolas aéreas, num erro coletivo, tomamos um gol que a gente não pode tomar principalmente, principalmente faltando dois ou três minutos. Deixamos escapar uma vitória importante no Maracanã”, analisou.

Olho na agenda

O Tricolor de Laranjeiras soma 10 pontos, na terceira colocação, três atrás do líder Palmeiras. Entre os dois, está o Flamengo, que soma 11 e empatou com o Vasco por 0 a 0, também no Maracanã.

Dessa forma, o próximo compromisso dos comandados do técnico Renato Gaúcho será pela Sul-Americana. Na quarta (23), às 19h (de Brasília), o time visita o Unión Española, no Bicentenário La Florida. Depois disso, o Tricolor terá seu primeiro clássico pelo Brasileirão, dia 26 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Botafogo no Nilton Santos.

