Fluminense vence o Sport em plena Ilha do Retiro pelo Brasileirão Feminino A1

O Fluminense derrotou o Sport por 2 a 0, na tarde deste domingo (20), pela sexta rodada do Brasileirão Feminino A1. Em plena Ilha do Retiro, as Guerreiras dominaram as adversárias e ficaram com os três pontos, após os gols de Cotrim e Lelê. Com o triunfo, o Tricolor soma 11 pontos e assumiu a sexta posição na classificação.

Dessa forma, as comandada do técnico Hoffmann volta a campo na quarta-feira (23), para enfrentar o Flamengo, pela oitava e última rodada da Copa Rio Feminina. O confronto acontece em Moça Bonita, às 15h (de Brasília), com portões abertos para a torcida.

Desde o primeiro minuto, o Fluminense dominou as ações e não deixou as donas da casa reagirem. Tanto que, aos 6, Chu invadiu a área após bela jogada individual e finalizou. Ela, no entanto, parou na arqueiro rubro-negra, que deu rebote, mas a equipe carioca não aproveitou. Em outro bom momento do primeiro tempo, Lurdinha quase abriu o placar ao cabecear em direção à trave.

Na volta do intervalo, Raquel bateu escanteio e Cotrim mandou de cabeça para o fundo do gol. Na sequência, Keké roubou a bola, carregou até a entrada da área e finalizou tirando tinta da trave. Por fim, aos 35, Raquel encontrou Lelê, sozinha, para finalizar, e carimbar o triunfo por 2 a 0. O Flu ainda teve tempo de acertar o travessão, com Lelê.

