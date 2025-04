Cássio falha, Bragantino derrota o Cruzeiro e entra no G4

Em noite marcada por falha do goleiro Cássio, o Red Bull Bragantino derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (20), em duelo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. Jhon Jhon marcou o gol do jogo ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Bragantino engatou a terceira vitória seguida, se desgarrou do próprio Cruzeiro e entrou no G4, com dez pontos. Assim, está a apenas três pontos do líder Palmeiras. Flamengo (11) e Fluminense (10), que empataram na rodada, completam o G4. A Raposa, por sua vez, está em sétimo, com sete pontos.

O Cruzeiro volta a campo agora, pelo Brasileirão, no domingo (27), quando recebe o Vasco às 18h30. Entretanto, a Raposa visita o Palestino na quinta-feira (24) pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Já o Bragantino, sem competições continentais, visita o Santos, também no domingo, mas às 20h30.