Palmeiras derrota Bahia e segue na cola dos líderes do Brasileirão Feminino

No encerramento da sexta rodada do Brasileirão Feminino. o Palmeiras derrotou por 3 a 1 o Bahia na noite deste domingo (20), e segue invicto. Todos os gols saíram na etapa final. Landázury, Brena e Amanda Gutierres anotaram os gols das anfitriãs na Arena Barueri,. Foi o quarto triunfo das paulistas.

Com o resultado, as Palestrinas voltam para a terceira posição, agora com 14 pontos, dois a menos que os líderes Ferroviária e Cruzeiro. O Bahia ainda se mantém no G8 – grupo dos que avançam para a fase de quartas de final. As tricolores ocupam a oitava colocação, com oito pontos.

O jogo

O Palmeiras teve 70% de posse de bola na primeira etapa, mas não necessariamente jogou bem. Por outro lado, faltou ao Bahia sair do jogo de pressão das paulistas, bem como se apresentar com mais frequência no campo ofensivo. A treinadora Camilla Orlando, do Alviverde, optou pela entrada de Tainá Maranhão no lugar de Andressinha. A substituição mudou a cara do time, que foi para cima na segunda etapa.

Aos 12 minutos, Greicy Landázury abriu oplacar em arremate dentro da área. Aos 37′, a volante Brena ampliou a vantagem. Em busca da reação, o Bahia passou assumir riscos ao se lançar à frente e descontou comWendy Carballo nos acréscimos. Mas ainda tinha tempo para a artilheira Amanda Gutierres deixar o dela, o terceiro do Verdão.

