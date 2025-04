Apesar da derrota, Jardim elogia o Cruzeiro: ‘Compromisso da equipe foi grande’

O Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo (20), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela rodada 5 do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico da Raposa, Leonardo Jardim, analisou o desempenho da sua equipe. No balanço geral, ele gostou do que viu em Bragança Paulista.

“Jogo equilibrado entre duas equipes que competiram bastante. A eficácia, por vezes, dita uma partida. No segundo tempo, senti os jogadores cansados pela fadiga. Tentamos preencher mais a área do adversário e ter maior capacidade de cirulação no meio. Tivemos mais posse, mas não conseguimos criar desequilibros. O compromisso da equipe foi grande”, apontou o treinador da Raposa.

Após abordar a questão física, Jardim perguntou se daria espaço aos mais jovens, como o promissor Rodriguinho, ex-América-MG. O português tem os cuidados necessários para não quimá-los.

“Os jogadores que estão fora dos 11 titulares também querem ser protagonistas. O futuro do nosso clube passa pelos jovens. Queremos lançá-los de uma forma saudável, sem passar toda a responsabilidade para eles. Levamos os jovens para que eles fiquem familirizados e não tremam. Hoje, porém, é o momento de os reforços mostrerem por que estão no clube.

O time estrelado volta a campo, pelo Brasileirão, no domingo (27), contra o Vasco, no Mineirão. A Raposa a sétima colocação, com sete pontos somados.

