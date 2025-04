San Lorenzo publica homenagem ao Papa Francisco: ‘sempre foi um dos nossos’

O bairro de Almagro ou Boedo, de origem do San Lorenzo, em Buenos Aires, amanheceu de luto nesta segunda-feira (21) com a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. A partida de Jorge Mario Bergoglio teve um impacto diferente na cidade, e o clima de tristeza atravessou até mesmo a conta oficial do Ciclón – clube de coração do Pontífice. “Nunca foi um a mais, sempre foi um dos nossos”, dizia um trecho da nota referindo-se ao seu torcedor mais célebre.

Em nota, o San Lorenzo mostrou que havia reciprocidade no carinho e enfatizou a forte relação com quem levou o amor pelo clube ao conhecimento global. “Ele sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Viejo Gasómetro ver o time de 46. Também quando esbarrava com Angelito Correa na capela da Cidade Deportiva, quando recebia os visitantes do Barça no Vaticano, sempre com total alegria… Sócio nº 88235”, relembrou o clube.

“De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, uma coisa nunca mudou: seu amor pelo Ciclón. Envoltos em profunda dor, desde San Lorenzo hoje dizemos a Francisco: Adeus, obrigado e até logo! Estaremos juntos pela eternidade”, completou o clube.

Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre… Cuervo como sacerdote y Cardenal… Cuervo también como Papa… Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito… pic.twitter.com/nVc8fWC9wi — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2025

Amor pelo San Lorenzo

Francisco desenvolveu uma forte relação com o Ciclón desde a infância, ainda aos nove anos. À época ainda Jorge Mario, ele acompanhava o pai — que jogava basquete pelo clube —, aos jogos do time no tradicional estádio Gasómetro. Na memória afetiva do menino, a campanha vitoriosa de 1946 e o gol do atacante Pontoni, em especial, deram início à paixão que permaneceria intacta até seus últimos dias.

A devoção de Francisco pelo San Lorenzo extrapolou a arquibancada. Mesmo após assumir funções eclesiásticas elevadas, ele jamais se afastou do clube. Tornou-se sócio e, posteriormente, celebrou a missa do centenário da equipe — em 2008. Até mesmo a nomeação como Papa contou com celebração junto ao clube: uma camisa personalizada enviada ao Vaticano junto de uma carta de congratulações.

Coincidência ou não, o San Lorenzo conquistou seu primeiro título da Libertadores, em 2014, sob as bençãos de Francisco. Torcedores passaram a vesti-lo como amuleto da sorte à época e , inclusive,compareciam aos estádios usando fantasias do Papa. A ligação espiritual entre time e torcedor chegou ao ápice quando a delegação campeã marcou presença no Vaticano, meses após a histórica conquista.

Embora não tenha mais comparecido aos estádios desde que assumiu o posto de Arcebispo de Buenos Aires, seu envolvimento nunca ficou de lado. A devoção ao San Lorenzo e o encanto pelo futebol o levaram ao reconhecimento de outras torcidas. Além da Seleção Brasileira, Francisco também chegou a abençoar a camisa da seleção argentina antes da final da Copa do Mundo de 2022. Ocasião essa em que os hermanos encerraram um jejum de 36 anos ao baterem a França, nos pênaltis, sagrando-se campeões da edição.

A relação entre o Papa e o futebol sempre ficou marcada pela simplicidade e pelo entusiasmo. Em entrevistas, preferia não alimentar comparações entre ídolos conterrâneos como Messi e Maradona, mas uma vez escolheu Pelé: “Homem de coração”, justificou.