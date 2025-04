Clubes do Brasil e da Europa prestam homenagens ao Papa Francisco; acompanhe

A morte do Papa Francisco, confirmada na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos, comoveu não apenas a comunidade católica, mas também o universo esportivo — especialmente o futebol. Reconhecido por sua paixão pela modalidade e torcedor declarado do San Lorenzo, clube argentino, o pontífice cultivou ao longo do pontificado uma relação próxima com dirigentes, jogadores e seleções nacionais.

No Brasil, por exemplo, o Flamengo — clube o qual o Papa já abençoou camisa em ano de título — abriu as homenagens. O Rubro-Negro publicou uma mensagem ao Papa ainda cedo: “líder espiritual admirado por sua simplicidade, empatia e defesa dos mais humildes. Francisco deixa um legado de fé, compaixão e humanidade que transcende fronteiras”, escreveu. O Corinthians, o Palmeiras e o Cruzeiro também se manifestaram na sequência.

“O Cruzeiro lamenta profundamente o falecimento do Papa Francisco. Manifestamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores. Que descanse em paz”, escreveu a Raposa. O Alviverde, por sua vez, fez uma homenagem com recordações. “Em 2017, a nossa equipe sub-17, que participava de uma competição na Itália, presenteou o Papa com uma camisa personalizada do Maior Campeão do Brasil”, dizia um trecho.

Descanse em paz, Papa Francisco. ???? O Sport Club Corinthians Paulista presta homenagem ao Papa do Povo. pic.twitter.com/GbeoKWUoPX — Corinthians (@Corinthians) April 21, 2025

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Líder espiritual admirado por sua simplicidade, empatia e defesa dos mais humildes, deixa um legado de fé, compaixão e humanidade que transcende fronteiras. Nossos sentimentos a… pic.twitter.com/HjhllnfiTW — Flamengo (@Flamengo) April 21, 2025

Morte do Papa Francisco na Europa

A Liga Italiana comunicou oficialmente a suspensão de todos os jogos agendados no calendário para esta segunda-feira — tanto na Série A quanto no campeonato Primavera 1 (Sub-20). “(…) As partidas programadas para a rodada de hoje estão adiadas para uma data a ser definida”, informou a entidade em nota.

As primeiras manifestações de luto no meio esportivo também são oriundas da Itália. A Roma, cuja sede se localiza nas proximidades do Vaticano, destacou: “Nos unimos ao luto pelo falecimento do Papa Francisco,. Uuma perda que entristece profundamente nossa cidade e o mundo inteiro. Sua fé, sua humildade, sua coragem e sua dedicação tocaram o coração de milhões de pessoas, tornando-o uma referência moral do nosso tempo”, escreveu.

Já a Juventus, que enfrentaria o Parma nesta data, confirmou o adiamento da partida e reforçou seu pesar: “A partida de hoje à noite foi adiada até novo aviso devido à morte do Papa Francisco. Unimo-nos ao luto pelo falecimento do Pontífice”. A Inter, por sua vez, referiu-se ao Pontífice como “homem de fé, humildade e diálogo que soube falar ao coração de todos”.

O clima de luto logo se espalhou pela Europa, e clubes espanhóis também fizeram questão de homenageá-lo. Além de manifestar-se nas redes sociais, o Real Madrid também respeitou um minuto de silêncio antes das atividades desta segunda-feira (21) no CT. “Ao longo de seu pontificado, marcado pela dimensão de seu grande legado, o Papa Francisco representou um enorme espírito de solidariedade e apoio às pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis. Descanse em paz”, disse o clube.

Minuto de silencio en la Ciudad Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2025

Já o Barcelona adotou uma postura mais discreta e manifestou-se de forma direta: “Expressamos nossas condolências pela morte do Papa Francisco”.

Seleção italiana no Vaticano

Como dito anteriormente, a devoção de Francisco com o futebol ultrapassava o amor pelo San Lorenzo. Figura presente em históricas de clubes, o Pontífice também deixou marcas em passagens por seleções. Além da reconhecida ‘sorte aos hermanos’, com as bençãos à camisa da Argentina no ano do último mundial, em 2022, o Papa também se reuniu com a seleção italiana em outra ocasião.

Francisco recebeu os jogadores da seleção em audiência no Vaticano e deixou uma mensagem motivacional que ganhou forte repercussão à época. “Até com uma bola de trapos se pode fazer milagres”, disse durante o encontro. A frase ecoou entre os clubes neste momento de despedida, como reflexo de sua crença no poder transformador do esporte.

Mais homenagens

Foi com grande tristeza que a Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu a notícia da morte, aos 88 anos, do Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano da história. Jorge Mario Bergoglio liderou a Igreja Católica por quase 12 anos, período durante o qual se notabilizou… pic.twitter.com/ysOj7MRaGB — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 21, 2025

O Cruzeiro lamenta profundamente o falecimento do Papa Francisco. Manifestamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores. Que descanse em paz. ?? pic.twitter.com/HfrbMI8d2r — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) April 21, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.