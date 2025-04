Cuca destaca importância da vitória e explica Scarpa na reserva do Atlético

O técnico Cuca analisou a vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Botafogo, a primeira do time mineiro nesta edição do Campeonato Brasileiro. O comandante do Galo destacou a importância dos tr~es pontos no Mineirão e explicou o motivo pelo qual mantém Gustavo Scarpa na reserva. Confira o vídeo!

Apesar do resultado positivo em seus domínios, o Galo ocupa a 16ª colocação com cinco pontos, apenas uma acima da zona de rebaixamento. No próximo sábado (26), a equipe alvinegra enfrenta o Mirassol no interior paulista, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão.

