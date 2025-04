CBF publica nota e decreta luto de sete dias pela morte do Papa Francisco

A CBF se manifestou nesta segunda-feira (21) e publicou uma nota em seu site oficial sobre a morte do Papa Francisco. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, destacou principalmente a luta do argentino contra o racismo no futebol.

O Papa Francisco morreu aos 88 anos em Roma, na Itália. A CBF decretou luto de sete dias e determinou um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade. Em setembro de 2022, o Papa recebeu a camisa da Seleção Brasileira durante uma visita de Ednaldo ao Vaticano. Confira um trecho do comunicado.

VEJA: Campeonato Italiano adia partidas da rodada após morte do Papa FranciscoCBF

“A CBF lamenta profundamente a morte do Papa Francisco. Conforme o Vaticano, Jorge Mario Bergoglio morreu aos 88 anos, às 2h35 no horário de Brasília (7h35 no horário local), desta segunda-feira (21).”

Francisco liderou a Igreja Católica por 12 anos. Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, ele foi o primeiro papa latino-americano da história. Também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia de seu antecessor e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo”, diz o comunicado da CBF, em suas redes sociais.

