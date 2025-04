Martinelli se torna o segundo atleta da base com mais jogos pelo profissional do Fluminense

Martinelli em ação com a camisa do Fluminense no empate com o Vitória pelo Brasileirão - (crédito: - Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O empate por 1 a 1 entre Fluminense e Vitória, no Maracanã, fez com que Martinelli alcançasse uma marca pelo clube carioca. Afinal, o volante se tornou o segundo Moleque de Xerém com mais jogos pela equipe profissional do Tricolor, com 248. Ele, então, ultrapassou o atacante Marcos Júnior (2012-2018), que soma 247.

Dessa forma, o jogador está atrás apenas do goleiro Fernando Henrique, que defendeu o clube carioca em 265 oportunidades entre 2002 e 2010. O meio-campista estreou entre os profissionais em 2020, no empate por 0 a 0 com o Bragantino no Maracanã.

“Não sei ainda o tamanho e a importância (que eu tenho no Fluminense). Penso que sou um moleque feliz, que entro em campo para dar o meu melhor e ser feliz. Eu sempre sonhei com isso, e toda vez que eu entro é mais uma oportunidade para fazer aquilo que eu sempre quis. Poder completar quase 250 jogos com essa camisa traz um sentimento de muita felicidade e gratidão por tudo o que eu vivi e tenho para viver aqui ainda. Estou muito feliz, sempre fui muito feliz aqui”, disse o jogador em entrevista exclusiva à FluTV antes da partida.

Vale lembrar que esta é mais uma marca importante de Martinelli, que também é o jogador com mais partidas pelo Tricolor na Libertadores. Nesse sentido, no ano passado, ele chegou a 31 partidas na competição e ultrapassou o ídolo Fred (29).

Olho na agenda

O próximo compromisso dos comandados do técnico Renato Gaúcho será pela Sul-Americana. Na quarta (23), às 19h (de Brasília), o time visita o Unión Española, no Bicentenário La Florida. Por fim, depois disso, o Tricolor terá seu primeiro clássico pelo Brasileirão, dia 26 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Botafogo no Nilton Santos.

Confira os Moleques de Xerém com mais jogos pelo profissional do Fluminense:

1- Fernando Henrique (2002-2010) – 265 jogos

2- Martinelli (2020-2025) – 248 jogos

3 – Marcos Júnior (2012-2018) – 247 jogos

4- Júnior César (2001-2008) – 226 jogos

5- Roger (1996-2004) – 221 jogos

6- Arouca (2004-2008) – 212 jogos

7- César (2000-2003) – 202 jogos

8- André (2020-2024) – 198 jogos

9- Flávio (1997-2003) – 189 jogos

10- Digão (2009-2020) – 183 jogos

11- Thiago Silva (2006-2025) – 177 jogos

