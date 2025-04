Ronaldinho, Kaká e Messi: veja craques do futebol que encontraram Papa Francisco

Papa esteve com diversos craques do futebol mundial em sua jornada no Vaticano - (crédito: Foto: Reprodução instagram)

Na madrugada desta segunda-feira (21), o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, morreu aos 88 anos. Apaixonado por futebol, o argentino era torcedor fanático do San Lorenzo, campeão da Libertadores em 2014 — um ano após sua entrada no Vaticano. Em diversas ocasiões, recebeu grandes nomes do esporte, tanto clubes quanto seleções.

Em 2013, Francisco recebeu as seleções da Argentina e da Itália antes de um amistoso entre elas. O encontro ocorreu na Sala Clementina do Palácio Apostólico do Vaticano. Presentes no local, os capitães Messi e Buffon foram reverenciados pelo Papa e também ouviram suas palavras.

VEJA: Torcedor fiel do San Lorenzo, Papa Francisco morre aos 88 anos

“Vocês, queridos jogadores, são muito populares. Os torcedores os seguem muito, não só quando estão no campo, mas também fora dele. Isso é uma responsabilidade social”, disse o Santo Padre na época.

Por sua vez, outro encontro curioso do Papa foi com Ronaldinho Gaúcho. Conhecido por suas aparições inesperadas, o craque fez uma visita especial ao Vaticano. Em 2022, Francisco se reuniu com atletas que disputariam a “Partida pela Paz”, na Sala Paulo VI. Ronaldinho estava entre os convidados e, na ocasião, compartilhou o momento em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

