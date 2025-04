Michael rebate críticas sobre as finalizações do Flamengo: ‘Falar de fora é complicado’

Michael com a camisa do Flamengo no empate, sem gols, com o Vasco pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Após o empate sem gols com o Vasco, o Flamengo se prepara para enfrentar a LDU, nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da Libertadores, no Equador. Assim, o Rubro-Negro tenta reencontrar o caminho das vitórias no torneio continental, visto que perdeu para o Central Córdoba na rodada anterior, e melhorar o aproveitamento nas finalizações. Michael rebateu as críticas ao ataque rubro-negro e exaltou a atitude da equipe no clássico.

“O que a gente mais quer é que se for para empatar ou perder algum ponto que seja assim. A gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidades de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, é impossível não ter (erro). E ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil”, disse.



“Acho que a gente teve atitude, buscou a todo tempo fazer gol. Fizemos uma grande partida, o time deles ficou a maioria do tempo dentro da área deles, tendo que cair, que ficar no chão para segurar um pouco mais o tempo. Acredito que a gente está fazendo um grande trabalho, buscando cada vez mais dar nosso melhor. Não estamos felizes com o resultado porque queríamos ganhar, mas feliz pela atitude e pela entrega de cada um”, completou.

Jejum de gols

Diante do Cruz-Maltino, o Flamengo teve sete oportunidades de fazer o seu gol, mas não conseguiu estufar a rede. O atacante não marca há quase três meses, desde a vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda no dia 25 de janeiro, pelo Carioca. O técnico Filipe Luís saiu em defesa do sistema ofensivo e do atleta na coletiva.

“Ok, faltou o último passe. Dá para evoluir em alguma coisa. Como evoluir isso, no meio da temporada? Estamos em constante evolução. No jogo de hoje eu aprendi coisas. A gente evolui todos os dias. O Michael gosta de ficar depois do treino finalizando. Isso vai ser até o último dia de carreira dele. O único caminho que temos é erro e correção”, frisou.

Por fim, o Rubro-Negro ocupa, no momento, a terceira colocação do Grupo C, com 3 pontos, um atrás de LDU e Centra Córdoba, e necessita reagir diante da equipe equatoriana, fora de casa.

