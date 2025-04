Líder do Brasileirão, Palmeiras atinge melhor início nos pontos corridos

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro após cinco rodadas e iguala seu melhor desempenho no formato de pontos corridos com 20 times, adotado desde 2006. Com a vitória sobre o Fortaleza, no Castelão, o time paulista chegou a 13 pontos, com quatro vitórias e um empate. Essa pontuação só havia sido alcançada em outras duas edições: 2019 e 2023, anos em que terminou como campeão.

Na temporada passada, o Alviverde somou oito pontos nos primeiros 15 disputados. Em 2022, quando também levantou a taça, fez seis. Já em 2021, marcou dez. Agora, repete os 13 pontos da campanha de 2023. De olho no 13º título do Brasileirão, o Palmeiras aproveitou o empate entre Flamengo e Vasco, no sábado, para assumir a liderança. Além disso, manteve o bom momento sob o comando de Abel Ferreira.

Agora o Verdão, aliás, soma 13 pontos, dois a mais que o rival carioca. A equipe também emendou sua sexta vitória consecutiva, sendo quatro pelo Brasileirão e duas pela Libertadores. Com isso, repete o desempenho da temporada retrasada, quando venceu seis seguidas entre a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista.

Jornada do Palmeiras

O próximo compromisso será pela Libertadores. Na quinta-feira (24), o Palmeiras enfrenta o Bolívar, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos. Atualmente, lidera o Grupo G com seis pontos e pode abrir vantagem sobre os adversários. Completam a chave o Cerro Porteño, também com três pontos, e o Sporting Cristal, que ainda não pontuou.

