CBF expõe análise de Bráulio em pedido de pênalti do Grêmio: ‘Não vi nada diferente???

O Grêmio criticou a arbitragem de Bráulio da Silva Machado no empate com o Internacional, do último sábado (19), na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Imortal entende que foi prejudicado, pois o juiz teria deixado de marcar um pênalti. Assim, a CBF divulgou o áudio da análise do VAR, que envolveu a polêmica jogada aos 38 minutos do segundo tempo.

Wagner Reway, que estava responsável pelo comando do árbitro de vídeo pediu que Bráulio revisasse o lance.

“Vem dar uma olhada na jogada, por favor. Tem um contato que pega na perna”, observou o juiz que conduziu o VAR.

Assim como Wagner Reway, o Tricolor Gaúcho entende que o atacante Aravena sofreu falta do lateral-direito do Inter, Braian Aguirre, dentro da área. Após intervenção do árbitro de vídeo, Bráulio considerou, depois da checagem, que se tratou de uma jogada em que houve disputa normal entre os jogadores. Assim, manteve a sua decisão em campo.

“Tem um contato lateral. Quero ver a câmera inglesa (invertida, de trás do gol). Os dois jogadores tentando jogar a bola. Cadeira (quadril) com cadeira. Até agora, não vi nada de diferente”, esclareceu o juiz principal.

“Estou voltando com tiro de meta para o Grêmio, ok?”, apontou Bráulio.

Entretanto, o comentarista de arbitragem do Grupo Globo, PC Oliveira, compreendeu que houve um erro no julgamento de Bráulio.

“O marcador (Aguirre) levanta a perna e comete uma falta clara no atacante gremista (Aravena). O Bráulio (árbitro) faz sinal de ombro, mas não percebeu o contato embaixo”, detalhou PC Oliveira.

Grêmio volta as atenções para a Sul-Americana

Com o empate no Gre-Nal, o Grêmio alcançou os quatro pontos, mas se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mais especificamente na 18ª posição. O Imortal precisará mudar o foco para a Sul-Americana, pois seu compromisso seguinte será diante do Godoy Cruz, na Argentina.

Aliás, o duelo será válido pela terceira rodada do Grupo D e ocorrerá na próxima quinta-feira (24), às 19h, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O Tricolor Gaúcho é o líder do grupo, com seis pontos. Ou seja, uma vitória encaminha a classificação antecipada para as oitavas de final do torneio continental.

