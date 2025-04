Alex Telles reconhece má fase do Botafogo na temporada: ‘Não fugimos da responsabilidade’

Campeão da Libertadores e do Brasileirão na última temporada, o Botafogo não consegue engrenar em 2025. Assim, o Alvinegro perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no reencontro com o adversário da decisão do torneio continental. Depois da partida, aliás, o lateral Alex Telles analisou o momento da equipe e reconheceu a má fase.

“Não fugimos da responsabilidade. O momento não é bom, positivo, sabemos disso. Não é momento de desunir. Momento de continuar unidos. Em algum momento o clube já passou por essa situação, soube reverter. Ano passado tivemos uma sequência não tão positiva e revertemos. Temos elenco e trabalho para isso. Não é momento de desunião. Momento de abaixar a cabeça e trabalhar o máximo possível”, disse.

Sem ter uma boa atuação, os comandados do técnico Renato Paiva não conseguiram se impor diante do Galo. Em uma falha defensiva, viram os donos da casa abrirem o placar e para piorar a situação, David Ricardo foi expulso.

Após ter iniciado no banco de reservas, Alex Telles entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo. Na reta final da partida, o Botafogo até tentou chegar ao empate, mas sentiu o peso de ter um jogador a menos.

Nesse sentido, na próxima quarta-feira (23), o time carioca estará na Argentina, para enfrentar o Estudiantes, pela Libertadores. O confronto acontece no Estádio Jorge Luis Hirschi, às 21h30 (de Brasília). Por fim, no momento, a equipe soma 3 pontos e ocupa a terceira colocação, atrás do adversário argentino e da Universidad de Chile.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.