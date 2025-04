Presidente do Santos afirma não enxergar renovação fácil de Neymar após contusão

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que não acredita que a nova contusão de Neymar vá facilitar uma possível renovação de contrato com o craque. O vínculo atual entre as partes termina no dia 30 de junho. No entanto, o jogador está sem previsão de retorno aos gramados.

Neymar, aliás, passou um mês fora de ação, retornou diante do Fluminense há duas semanas, atuou por 45 minutos, depois começou como titular contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, mas permaneceu em campo por somente 34 minutos. Sentiu uma lesão na coxa esquerda e, por isso, já foi ausência no clássico contra o São Paulo, no Morumbis.

“Não há nenhuma facilidade ou benefício com isso. Existe um projeto com o Neymar. Esse trabalho independe de ele estar jogando ou não. Isso não vai fazer com que o mercado venha e faça uma contratação. O que precisamos mesmo é refletir, calcular e analisar conforme o projeto que está sendo feito, a continuidade e o ganho da permanência do Neymar. Isso é mais importante”, disse o dirigente.

“Queremos sempre contar com o Neymar. Temos que entender que ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento, mas não tem o tempo adequado devido às mudanças nos treinos. Agora, acreditamos que, com esse avanço, exista a possibilidade de ele retornar o mais rápido possível”, concluiu Marcelo Teixeira após a derrota do Peixe para o São Paulo, pela quinta rodada do Brasileirão.

Na zona de rebaixamento, com quatro pontos em cinco jogos, o Santos volta a campo no próximo domingo, às 20h30, quando recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

