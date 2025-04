Veja curiosidades do Papa Francisco ligadas ao futebol

Morreu nesta segunda, dia 21, aos 88 anos, o Papa Francisco. O argentino Jorge Mario Bergoglio era apaixonado por futebol. Nascido no dia 17 de dezembro de 1936, o sumo pontífice era torcedor apaixonado do San Lorenzo, a ponto de ser sócio do clube.

Nos dois primeiros anos de seu papado, em 2013 e 2014, Bergoglio viu o San Lorenzo ser campeão nacional após seis anos e conquistar o título inédito da Libertadores.

Em suas redes sociais, o San Lorenzo homenageou o torcedor ilustre: ‘Nunca foi mais um e sempre foi um dos nossos. Corvo de menino e de homem…Corvo como sacerdote e cardeal… Corvo também como Papa’.

Em 1998, ainda cardel, Bergoglio foi expulso do vestiário do San Lorenzo por Alfio Basile quando ia benzer os jogadores. O técnico considerava que isso daria azar. Em seu papado, não só o San Lorenzo festejou glórias como a Argentina voltou a ser campeã do mundo após 36 anos, em 2022. No entanto, o Papa Francisco causou polêmica entre os compatriotas argentinos ao apontar Pelé como melhor jogador da história.

“Messi é corretíssimo. É corretíssimo. É um senhor. Mas, para mim, desses três, o grande senhor é Pelé. Um homem de um coração…”, disse à italiana Raí, ao responder também sobre Maradona.

“Ele veio me ver no meu primeiro ano de pontificado. Depois, o coitado, teve seu fim. É curioso, tantos esportistas acabam mal. Também no boxe, muitos terminam mal”, disse, sobre Maradona.

Papa Francisco não assistia a jogos de futebol na TV

Curiosamente, o Papa não assistia a jogos de futebol na televisão devido a uma promessa feita à Virgem do Carmo, nos anos 1990. A primeira visita internacional do seu pontificado foi ao Brasil. Na passagem, ele recebeu uma camisa do Flamengo das mãos do ídolo Zico. Em maio de 2022, o Papa Francisco encontrou-se em Roma com alguns atletas e ex-atletas, entre eles Ronaldinho Gaúcho.

A morte do pontífice, aliás, levou ao adiamento dos jogos de futebol na Itália, entre eles quatro válidos pela Série A.

Em 2016, logo após tragédia aérea com avião da Chapecoense, o Papa Francisco dirigiu uma mensagem de solidariedade ao Brasil. No mesmo ano, em agradecimento o então líder da Igreja Católica recebeu de presente uma camisa 71 da Chapecoense, menção ao número de mortos no acidente aéreo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.