Morre Hugo Gatti, icônico ex-jogador argentino, aos 80 anos

Figura marcante por ações que ultrapassaram o âmbito do futebol jogado, o ex-goleiro argentino Hugo Gatti morreu aos 80 anos de idade, na Espanha. A causa da morte não foi divulgada em caráter oficial, mas se sabe que ele estava internado há quase dois meses após um acidente em via pública.

Por conta desse acidente, Gatti precisou passar por uma cirurgia no quadril. Contudo, durante o processo de reabilitação, o seu quadro clínico piorou drasticamente após contrair problemas respiratórios em decorrência de infecção hospitalar. Desse modo, Hugo Gatti permaneceu na unidade de saúde até o momento de sua morte.

Vida e obra de El Loco

Com suas primeiras aparições profissionais no ano de 1962, pelo modesto Atlanta, Hugo Gatti logo chamou a atenção de um gigante do futebol argentino, o River Plate. No Millonario, ficou de 1964 a 1968 antes de ir para o Gimnasia, em La Plata. Já na década de 1970, teve um breve período no Unión de Santa Fe antes da história de identificação com o arquirrival do River, o Boca Juniors, se iniciar.

De 1976 até 1989, Gatti defendeu as cores da representação de La Boca onde ficou notória a sua característica marcante enquanto jogador: o arrojo. Ao invés de se sustentar embaixo das três traves, tinha como costume atuar como líbero. Seja na saída de bola como também nas agressivas intervenções em aproximação dos atacantes adversários. Não por acaso, com a camisa do Boca, aquele que foi apelidado de El Loco conquistou, além de três torneios nacionais, duas edições de Libertadores (1977 e 1978) e o então Mundial de Clubes (antiga Copa Intercontinental), em 1977.

Outro ponto que chamava a atenção nas aparições de Hugo era em relação ao visual. Além de roupas extravagantes, ele chegou a jogar por um clube usando o uniforme de outras equipes como, por exemplo, Fiorentina e Santos. Times esses, vale ressaltar, que ele jamais defendeu na carreira.

Depois da aposentadoria como atleta, o ex-goleiro viveu na Espanha, por muito anos, onde tinha constante atuação ligada ao jornalismo esportivo. Não apenas na parte escrita como também na função de comentarista, posto que ocupou nos últimos anos no famoso programa de TV local El Chiringuito.