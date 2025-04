Memphis atinge penúltima meta de gols no Corinthians; veja valores

O craque Memphis Depay está a uma participação em gol de acionar o penúltimo ganho milionário previsto em seu contrato por metas. Na vitória sobre o Sport, no sábado (19), pelo Brasileirão, o holandês participou dos dois gols do Corinthians, deu uma assistência e marcou o gol decisivo, em Itaquera, pela quinta rodada da competição.

Com isso, Depay atingiu o gatilho do contrato no valor de R$ 1.575.201, que será ativado com 25 participações. A cláusula prevê tanto gols quanto assistências para a bonificação. No entanto, a última meta do camisa 10 é alcançar 30 participações em gols. Aliás, caso atinja todos os objetivos previstos em contrato com o Timão, o craque receberá R$ 6,3 milhões somente com bônus por participações em gols.

VEJA: Corinthians entra em contato com Tite, que pede tempo para avaliar

No geral, com o gol marcado contra o Sport, Memphis Depay chegou a cinco na temporada e empatou com Talles Magno na vice-artilharia do time. O líder é Yuri Alberto, que já balançou as redes oito vezes. Além disso, o holandês contribuiu com oito assistências. Somando ambos os quesitos, ele tem 13 participações diretas em gols em 2025. Até aqui, disputou 21 jogos, sendo titular em 17 deles.

Artilheiros do Corinthians no ano

Yuri Alberto: 8 gols

Memphis Depay: 5 gols

Talles Magno: 5 gols

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.