Renato explica posicionamento de Canobbio no Fluminense: ‘Tem que fechar na área’

Canobbio em ação com a camisa do Fluminense no empate por 1 a 1 com o Vitória - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca vencia o Vitória, no Maracanã, até os 44 do segundo tempo, quando cedeu o empate por 1 a 1 e deixou pontos pelo caminho. Ao longo da partida, o técnico Renato Gaúcho orientou o posicionamento de Canobbio, que furou na cara do gol depois do lançamento de Renê.

Dessa forma, na coletiva de imprensa, o comandante preferiu deixar de lado o gol perdido e explicou o pedido tático que fez ao uruguaio. Depois do grande início de temporada, com cinco gols no Campeonato Carioca, o jogador convive com um jejum, visto que não estufou a rede nas últimas nove partidas em que esteve em campo.

A última vez em que o camisa 17 marcou foi na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, em que fez duas vezes no 4 a 0 sobre o Volta Redonda.

“Pelo contrário (jogador aberto na ponta), eu estou corrigindo, eu quero que ele feche. O meu atacante do lado tem que fechar. Porque às vezes os jogadores de fora, eles têm as características dos treinadores estrangeiros, que eu não culpo, cada treinador tem a sua maneira de trabalhar, que gosta do extremo sempre aberto. Eu não, eu gosto que ele feche. Jogada do lado direito tem que fechar na área para fazer o gol. A mesma coisa que eu falo para o Arias. Jogada do lado esquerdo tem que fechar. São atacantes, têm que estar na área para fazer o gol”, disse.

“Ele saiu hoje porque o Vitória estava dando espaços, e a gente precisava de velocidade. Nós temos um gênio que joga no meio de campo, que é o Ganso, só que ele precisa de velocidade na frente. Eu coloquei o Serna no lugar dele justamente para isso, para atacar os espaços. O Vitória joga numa linha alta em cima do espaço, e coloquei o Serna justamente para ele aproveitar esse espaço para tentar matar a partida”, completou.

Olho na agenda

O próximo compromisso dos comandados do técnico Renato Gaúcho será pela Sul-Americana. Na quarta (23), às 19h (de Brasília), o time visita o Unión Española, no Bicentenário La Florida. Por fim, depois disso, o Tricolor terá seu primeiro clássico pelo Brasileirão, dia 26 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Botafogo no Nilton Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.