Neto crava retorno de Tite ao Corinthians e critica membro da comissão técnica: ‘nem gosto de você’

A mudança de prioridade para o comando técnico do Corinthians não pegou o Craque Neto de surpresa. Aliás, muito pelo contrário. O apresentador já havia reforçado sua convicção no retorno de Adenor Bachi durante a última edição do ‘Os Donos da Bola’, da Band, destacando-o como plano A do Timão desde a saída de Ramón Díaz. A certeza é tamanha, que o ídolo corintiano já até aproveitou para cutucar o auxiliar Fábio Mahseredjian — figura da confiança do treinador.

“A verdade é que só tem um nome no Corinthians, é o Tite. Se não for ele, aí eu não sei quem pode ser. Não tem outro nome no Corinthians desde o início. É o Tite. Ele vai ser o novo treinador”, iniciou Neto.

A fala do apresentador coincide com a recente mudança de rota adotada pela cúpula alvinegra. Isso porque, inicialmente, o clube fez sondagens por Dorival Júnior, mas o movimento partiu de um aliado do presidente Augusto Melo e não contou com a chancela do executivo de futebol, Fabinho Soldado. Dessa forma, as conversas não avançaram.

Agora, a cúpula corintiana usa todos os meios possíveis para costurar o retorno de Adenor Bachi ao Parque São Jorge — como almejado antes do acordo do técnico com o Flamengo, em 2023. As partes deverão se reunir ainda nesta semana para alinhar expectativas e abordar o planejamento esportivo de médio e longo prazo.

Críticas ao auxiliar de Tite

Neto mostrou-se tão convencido com o nome que, inclusive, resgatou rusgas com um dos membros da comissão técnica de Adenor: Fábio Mahseredjian. O ex-jogador se apresentou como amigo do irmão do preparador físico e usou um tom debochado para tratar da carreira do braço direito do técnico.

“Ele [Tite], o preparador físico que foi em três Copas do Mundo e não ganhou nenhuma. Fábio, né? Conheço ele desde pequenininho, quando era ninguém. Conheço ele há muito tempo, que por sinal sou amigo do seu irmão. De você não quero nada. Muito pelo contrário. Nem gosto de você, irmão”, prosseguiu o apresentador.

O apresentador não só ironizou como questionou o histórico da equipe técnica em campanhas anteriores — como nas Copas do Mundo e na passagem recente pelo Flamengo.

“Você esteve com o Dunga na Copa. Por sinal, essa comissão técnica do Tite veio de duas Copas do Mundo e passou pelo Flamengo. Ganhou o que no Flamengo? Estadual. Mas no Corinthians chega grandão. Estamos falando do maior treinador da história do Corinthians, o Tite”, disparou.

Segundo Craque Neto, Tite será o novo treinador do Corinthians! “Não tem outro nome no Corinthians desde o início. É o Tite, e o Tite vai ser o novo treinador.” ?????: @esportenabandpic.twitter.com/GGBsLFcTgs — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 21, 2025

Ambição do Corinthians

A diretoria, por sua vez, vê Tite como peça ideal para corrigir falhas táticas da equipe, sobretudo na defesa, e valoriza sua capacidade de gestão de elenco. Além disso, seu histórico vitorioso no clube, que inclui dois Campeonatos Brasileiros, Libertadores e Mundial, fortalece a preferência da Fiel e do próprio comando do futebol alvinegro.

Enquanto aguarda a decisão de Tite, o time segue sob o comando do interino Orlando Ribeiro. No último sábado (19), o treinador do sub-20 liderou a equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será na quinta-feira (24), contra o Racing-URU, também em casa, pela Copa Sul-Americana, às 21 horas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.