Flamengo reencontra altitude na fase de grupos da Libertadores; veja retrospecto

O Flamengo volta a jogar no terror dos brasileiros: a altitude. Nesta terça-feira (22), o Rubro-Negro enfrenta a LDU, na Casa Blanca, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Fla, afinal, encara o time equatoriano a quase 3 mil metros do nível do mar e precisa de uma vitória para não se complicar na competição continental.

Desde 2017, o Flamengo esteve presente na competição e em todas as vezes precisou enfrentar a altitude na primeira fase do torneio. No total, foram 10 jogos em estádios que estavam a mais de 2,5 mil metros acima do nível do mar. Afinal, foram dois empates, duas vitórias e seis derrotas no período.

O duelo mais complicado do Flamengo, aliás, foi em 2019, no Estádio Jesús Bermúdez, em Oruro, na Bolívia, casa do GV San José. Os 3.735 metros de altitude pesaram, e o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 na fase de grupos. No entanto, a derrota mais marcante aconteceu em 2020, quando o clube visitou o Independiente del Valle e perdeu de goleada de 5 a 0 na fase de grupos.

Com a derrota para o Central Cordoba, o Flamengo, afinal, saiu da zona de classificação para as oitavas de final. O jogo contra a LDU, nesta terça, ganhou ainda mais importância, já que é necessário pontuar para evitar se complicar. Em caso de derrota, os cariocas podem ficar quatro pontos atrás do time equatoriano, que lidera a chave com quatro pontos. Aliás, a situação pode piorar, principalmente, se o Central Cordoba vencer o lanterna Deportivo Táchira, em casa.

Histórico do Flamengo na Libertadores com altitude

– Universidad Católica-CHI 1 x 0 Flamengo – Estádio Olímpico Atahualpa, 2.850m – 2017

– Santa Fe-COL 0 x 0 Flamengo – Estádio El Campín, 2.640m – 2018

– San Jose-BOL 1 x 0 Flamengo – Estádio Jesús Bermúdez, 3.375m – 2019

– LDU-EQU 2 x 1 Flamengo – Estádio Casa Blanca, 2.850m – 2019

– Independiente del Valle 5 x 0 Flamengo – Estádio Banco Guayaquil, 2.850m – 2020

– LDU-EQU 2 x 3 Flamengo – Estádio Casa Blanca, 2.850m – 2021

– Universidad Católica-CHI 2 x 3 Flamengo – Estádio Olímpico Atahualpa, 2.850m – 2022

– Aucas-BOL 2 x 1 Flamengo – Estádio La Caldera del Sur, 2.850m – 2023

– Millonarios-COL 1 x 1 Flamengo – Estádio El Campín, a 2.640m – 2023

– Bolívar 2 x 1 Flamengo – Estádio Hernando Siles, 3.637m – 2024

