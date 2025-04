Conselheiro de John Textor critica Renato Paiva e contratações do Botafogo: ???armador???

Após uma nova derrota, dessa vez contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, o influencer, torcedor Alvinegro e conselheiro de John Textor, Felipe Neto, fez críticas ao treinador nas redes sociais.

Segundo ele, o português Renato Paiva entende muito da teoria do futebol, mas que na prática não funciona, elencando os erros da equipe.

“Renato Paiva entende demais da teoria do futebol. Na prática, é pior q se colocássemos um torcedor de Twitter por semana pra treinar o time. A defesa é bisonha, erros de posicionamento de nível amador todo jogo. O time não tem transição, é dominado no meio em todos os jogos”, escreveu.

No entanto, Felipe Neto ainda reforça que a culpa não é só do técnico, e que começa no erro na montagem do elenco.

“A culpa não é só dele. As contratações foram feitas de forma errada. Trocou-se o padrão de jogadores fortes por jogadores franzinos. Os que vieram para ser reservas viraram titulares por falta de atletas de melhor nível. O scout do Botafogo, que foi a grande arma de 2024, mudou inteiramente o método para 2025, deixando o elenco desnivelado, fraco e com cobertor curto. Somado a isso, Paiva é o maior erro do ano, sem dúvida nenhuma”, afirmou.

Temporada do Botafogo

O Glorioso, que vem de uma temporada vitoriosa, com a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, não começou 2025 da forma como terminou.

Logo na primeira competição, o Campeonato Carioca, a equipe não conseguiu a classificação pra semifinal. Além disso, ainda ficou de fora da Taça Rio, ocupando apenas a nona colocação na tabela. Já na Recopa, o Alvinegro sofreu duas derrotas para o Racing, perdendo a oportunidade de ter um título inédito.

Na Libertadores, o Glorioso soma uma vitória e uma derrota até o momento em dois jogos da fase de grupos. Por fim, no Campeonato Brasileiro, a equipe soma apenas uma vitória, duas derrotas e dois empates em cinco jogos.

Dessa forma, Felipe Neto ainda destacou que John Textor precisa agir com urgência para que o Botafogo tenha alguma conquista nesta temporada.

“Se o Textor não agir com urgência e pulso firme imediatamente, não há qualquer esperança para a temporada. O que o Botafogo pratica hoje não é futebol profissional”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.