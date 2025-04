Leonardo Jardim indica mudanças no Cruzeiro para jogo da Sul-Americana

O técnico Leonardo Jardim indicou que vai fazer alterações na partida do Cruzeiro contra o Palestino na quinta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Afinal, a jogo é crucial para a permanência da Raposa no torneio.

“Temos um jogo agora da Sul-Americana que é um jogo importante. Mas também temos jogadores fora que querem jogar e estão preparados para jogar. Porventura, vamos ter que fazer alterações, porque vi hoje algum cansaço já naquele onze que teve durante esses jogos”, afirmou Jardim em entrevista coletiva nesse domingo (20).

No banco de reservas, Gabigol e Dudu podem voltar aos 11 titulares contra o Palestino. Além deles, Walace, que perdeu posição para Lucas Romero, também tem chance de começar jogando na quinta-feira.

“É uma oportunidade para mostrarem que realmente têm lugar neste elenco do Cruzeiro e têm capacidades para desenvolver o trabalho que todos nós queremos”, concluiu.

O Cruzeiro perdeu os dois primeiros jogos e é o lanterna do grupo E da Sul-Americana, com nenhum ponto. Em dez jogos oficiais pelo Celeste, Leonardo Jardim acumula duas vitórias, três empates e cinco derrotas. O time está no pelotão de cima do Brasileirão, mas terá de remar para buscar a classificação na Sul-Americana, após começar com duas derrotas.

