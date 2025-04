Globo muda grade e cancela programa esportivo após morte de Papa Francisco

A morte do Papa Francisco, confirmada nas primeiras horas desta segunda-feira (21), trouxe mudanças significativas à programação da TV Globo. Isso porque a emissora abriu mão da exibição do ‘Globo Esporte’ para dedicar um espaço maior à cobertura jornalística relacionada ao pontífice. Nesse cenário, a edição do ‘Jornal Hoje’, apresentada por César Tralli, ocupará mais tempo na grade especial.

Além do ‘Globo Esporte’, a novela ‘História de Amor’, prevista para ir ao ar na faixa vespertina, também foi retirada da programação. O canal justificou a decisão através de um comunicado quanto ao caráter excepcionado do acontecimento. A GloboNews, por exemplo, manterá uma cobertura especial ao longo do dia — priorizando análises, entrevistas, homenagens e reações.

A comoção estourou a bola e, no caso específico de Francisco, atingiu diretamente o âmbito esportivo. Isso porque o papa mantinha relações próximas com o futebol e se autodeclarava torcedor do San Lorenzo, da Argentina. Mas o pontífice também esteve relacionado a outros clubes e seleções no decorrer dos mais de 10 anos de Vaticano, inclusive com visitas da seleção italiana ao local.

Papa Francisco: “poder de unir os povos”

“O futebol tem o poder de unir os povos, de criar pontes e não muros”, disse ele em uma de suas audiências no Vaticano. Apaixonado pelo San Lorenzo, Jorge Mario Bergoglio – nome de batismo – acompanhava atentamente a trajetória do clube. O título da Libertadores 2014, curiosamente, ocorreu meses depois de sua eleição como chefe da Igreja Católica — santificando-se também perante sua torcida.

Tornou-se habitual ver o Papa Francisco abrir as portas do Vaticano para delegações esportivas do mundo inteiro. Durante sua passagem, recebeu jogadores, técnicos e dirigentes, além de conservar uma coleção pessoal com dezenas de camisas de times. Esse período também serviu para estreitar laços com sua seleção nacional. Em todas as Copas do Mundo realizadas desde 2014, a Argentina fez questão de visitar o líder religioso antes de iniciar a caminhada nos torneios.

