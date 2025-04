Os imprescindíveis de Carille: veja quem jogou todos os jogos com o técnico

O empate em 0 a 0 com o Flamengo, no último sábado (19), representou o 19º jogo de Fábio Carille no comando do Vasco. E ainda existem jogadores que atuaram em todos esses compromissos até o momento. Seriam eles os imprescindíveis de Carille? Ao todo, são quatro atletas, segundo levantamento do Jogada10.

São eles: Léo Jardim, Lucas Piton, Vegetti e Hugo Moura. Somente o primeiro, aliás, foi titular em todos os 19 jogos. Já o centroavante e o lateral-esquerdo começaram 18 partidas, entrando em outra no decorrer do prélio. Hugo Moura, por sua vez, começou como reserva e ganhou a posição: são 15 jogos como titular e outros quatro saindo do banco.

LEIA MAIS: Fenerbahçe, da Turquia, sinaliza que pode fazer proposta por Lucas Freitas, do Vasco

Lucas Piton não sai?

Lucas Piton vive uma particularidade. Afinal, vem de 12 partidas seguidas atuando pelos 90 minutos, não dando espaço ao reserva Victor Luís. São, assim, 1.080 minutos consecutivos em campo. Para efeito de comparação, somente outros seis jogadores ultrapassaram a barreira dos mil minutos sob o comando de Fábio Carille.

Além de Piton e os outros três citados, João Victor (1.620), Paulo Henrique (1.419) e Coutinho (1.064) são os nomes em questão. Piton possui 1.641, sendo o jogador de linha que mais esteve em campo desde que Carille estreou, na quarta rodada do Campeonato Carioca.

Apesar de não ser o jogador com mais minutagem, o volante Hugo Moura lidera um quesito na temporada. Titular na terceira rodada do Cariocão, em empate por 1 a 1 com o Boavista, ele é o único do elenco que atuou em 20 partidas em 2025. Nestas três primeiras rodadas, porém, o Vasco tinha Ramon Lima como treinador, utilizando um time alternativo. Moura, assim, foi um dos titulares “emprestados” para atuar em determinados momentos. Paulo Henrique, Jair e Paulinho também o fizeram, aliás.

Veja os que mais jogaram sob o comando de Carille

Léo Jardim – 19 jogos (19 como titular)

Lucas Piton – 19 jogos (18 como titular)

Vegetti – 19 jogos (18 como titular)

Hugo Moura – 19 jogos (15 como titular)

João Victor – 18 jogos (18 como titular)

Paulo Henrique – 17 jogos (16 como titular)

Payet – 17 jogos (4 como titular)

Coutinho – 15 jogos (15 como titular)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.