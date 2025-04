Kannemann deve ser titular na zaga do Grêmio com lesão de Wagner Leonardo

O Grêmio será obrigado a fazer uma alteração no time titular com a saída do zagueiro Wagner Leonardo ainda no primeiro tempo no Gre-Nal por uma lesão muscular. O defensor ainda fará exames de imagens para constatar a gravidade do problema. Assim, Kannemann, que o substituiu no clássico pelo Brasileiro, no último sábado (19), deve ser time titular. Afinal, o argentino teve atuação segura, mesmo após seis meses sem atuar.

O período longe dos gramados se explica pela necessidade de recuperação devido a uma contusão no quadril, na qual exigiu até que ele passasse por cirurgia. O principal desafio para o comando interino e o próximo treinador que assumir, provavelmente Mano Menezes, é identificar a estratégia ideal para gerir o elenco. Afinal, o entendimento é de que seja necessário estabelecer um revezamento do uso de jogadores.

Até porque se argumenta que a maratona exaustiva de jogos em curtos intervalos de tempo seja o principal motivo para as lesões musculares dos atletas. Até a própria contusão de Wagner Leonardo, a justificativa foi o pouco tempo de descanso, bem como o problema de Amuzu. O Tricolor Gaúcho identificou que o belga sofreu uma lesão muscular na panturrilha depois da derrota de goleada para o Mirassol. A expectativa é de que ele tenha condições de retornar no embate contra o Vitória, no próximo final de semana.

Grêmio planeja adotar rodízio no elenco

Portanto, pelo desgaste físico acima do ideal, o mais provável é de que haja a inclusão de alguns jogadores no rodízio de peças. Edenilson e Villasanti são exemplos que devem intercalar entre titular e reservas em seus próximos três confrontos. No caso, os duelos contra o Godoy Cruz, da Argentina, pela Sul-Americana, Vitória pelo Brasileirão e CSA, pela Copa do Brasil.

Como o embate contra o adversário argentino significará a disputa pela liderança do Grupo D do torneio continental, a tendência é de que se use a força máxima. Caso o Imortal confirme a chegada de Mano Menezes até antes da partida, ele deve manter a base do time.

No caso com a entrada de Kannemann no lugar de Wagner Leonardo. Além disso, o retorno de Lucas Esteves na lateral esquerda. O recém-chegado Marlon poderá ser inscrito somente a partir das oitavas da Sul-Americana. No compromisso seguinte, contra o Vitória, pela sexta rodada do Brasileirão, acredita-se que um time alternativo vá a campo.

A escolha para o jogo do próximo domingo (27), em Salvador, tem o intuito de ter as principais opções disponíveis para o duelo seguinte. Trata-se do encontro com o CSA, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, três dias depois, em Maceió.

Calendário de jogos

Godoy Cruz x Grêmio – 24/04 – Argentina – Sul-Americana

Vitória x Grêmio – 27/04 – Salvador – Brasileirão

CSA x Grêmio – 30/04 – Alagoas – Copa do Brasil

