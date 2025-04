Atlético viaja para confronto na Sul-Americana; Hulk e Scarpa são desfalques

O Atlético Mineiro embarca nesta segunda-feira (21) para o confronto contra o Caracas, da Venezuela, pela Sul-Americana, sem dois dos seus principais jogadores: Hulk e Gustavo Scarpa.

Capitão do time, o camisa 7 vai ficar em Belo Horizonte para aprimorar a parte física. Vale ressaltar que o atacante é o artilheiro do Galo na temporada, com nove gols em 16 partidas. Enquanto Scarpa foi liberado pela diretoria para acompanhar o nascimento do segundo filho. Dessa forma, os dois jogadores vão se juntar à delegação para a partida contra o Mirassol, no final de semana, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos dois, Cuca também terá outro desfalque. Titular na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo no último domingo (20), Igor Gomes fraturou um dos dedos da mão e vai passar por cirurgia. Por outro lado, o treinador vai ter os retornos do volante Patrick, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, e do zagueiro Igor Rabello, que está livro de um edema em uma das coxas. Dessa forma, a dupla fica à disposição da comissão técnica.

Assim, o Atlético Mineiro entra em campo contra o Caracas na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Venezuela. O Galo tem quatro pontos e disputa a liderança justamente contra o adversário dessa rodada.

Vale lembrar, portanto, que para se classificar direto às oitavas de final, o clube mineiro precisa ficar em primeiro lugar. Por outro lado, o segundo colocado precisará jogar a repescagem para seguir na competição.

