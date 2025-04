Com volta de Victor Gabriel, Inter deve ter defesa que venceu o Gauchão

Victor Gabriel deve retornar ao time titular do Inter no duelo contra o Nacional pela Libertadores, nesta terça (22) - (crédito: Foto: Divulgação / SC Internacional)

Em meio à fase de oscilação com três jogos sem vencer, o Inter tem como alento o retorno do zagueiro Victor Gabriel ao time titular. Assim, há a expectativa de que o técnico Roger Machado reedite a linha defensiva que esteve na campanha vitoriosa do Gauchão, depois de pouco mais de um mês. O defensor não estava apto a entrar em campo, já que sofreu uma lesão muscular no Gre-Nal, que definiu o título estadual, em 16 de março.

Assim, o tratamento da contusão muscular teve duração de um mês, e o zagueiro voltou a ficar à disposição no clássico contra o Grêmio, na Arena, no último sábado (19). Entretanto, Victor permaneceu como opção no banco. No período em que esteve fora de ação, o recém-contratado Juninho foi seu substituto, mas por apenas duas partidas. Isso porque ele também sofreu com uma contusão muscular. O camisa 18 também voltou a ficar à disposição também no Gre-Nal do último sábado. Apesar disso, Roger Machado preferiu manter Rogel entre 11 iniciais.

Inter tem chances de retomar consistência defensiva

Já para a partida contra o Nacional, do Uruguai, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores, Roger sinalizou que Victor Gabriel ganhará nova chance entre os 11 iniciais.

“Resolvi manter o Rogel (no clássico) pelo nível de competitividade que estava com o Vitão. Para terça, um dos dois (Juninho e Victor Gabriel) deve estar apto e, nesta hierarquia, o Victor está na frente para retornar à titularidade na Libertadores”, frisou o comandante do Colorado.

Neste cenário, a expectativa é de que a linha defensiva com Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei seja retomada. Tal situação empolga para o Internacional recuperar o caminho das vitórias, além da consistência defensiva. Afinal, no Campeonato Gaúcho, com este quarteto, o Colorado sofreu apenas seis gols.

Junto do goleiro Anthoni, a formação com Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei estiveram em nove dos 12 jogos possíveis no Estadual. O elenco do Inter teve apenas duas atividades para se preparar para o seu compromisso seguinte. O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 21h30, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores.

