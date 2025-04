Renê explica gol sofrido pelo Fluminense: ‘Matar a jogada’

Renê atuou pelos 90 minutos no empate do Fluminense com o Vitória - (crédito: Foto: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.)

O lateral-esquerdo Renê comentou o tropeço do Fluminense no último domingo (20), em empate por 1 a 1 com o Vitória, no Maracanã, pelo Brasileirão. Na zona mista do estádio, o jogador explicou como o Flu poderia ter evitado o gol de empate, sofrido já aos 44′ da etapa final.

“Dando como certo (a vitória), não, mas a gente sabia que faltava pouco tempo para acabar o jogo. O Vitória estava numa boa pressão, se defendendo bem. Levaram um pouco de sorte, a bola rebateu no cara, acabou passando por dois, três jogadores nossos. Foi uma ducha de água fria. Acredito que fizemos um bom jogo. Poderíamos ter matado um pouco antes, mas futebol é isso. Quem não aproveita as oportunidades e as cede, acaba sofrendo. Não estava ali no vestiário pois estava indo para o doping, mas nossa equipe é experiente. Como ganhamos jogos no fim, às vezes deixamos de ganhar no fim também. Agora é levantar a cabeça, não tem mais o que fazer sobre este jogo, é pensar no próximo”, disse o lateral.

O gol de Lucas Braga repetiu um fantasma antigo do Fluzão contra o Vitória. Afinal, o time perdeu para os baianos em pleno Maracanã, em 2024, com gol parecido e também aos 44′ da etapa final. Segundo Renê, a defesa do Fluminense deveria ter encerrado a jogada com falta.

“Como eu falei, eu estava no doping, acabei não conversando muito com meus companheiros. Mas eu cheguei a ver o lance. Claro que foi um erro coletivo porque quando um erra, erra todo mundo. Cara veio passando, depois levou um pouco de sorte, e aí fugiu um pouco da nossa parte. Futebol é isso, têm coisas que não dá para explicar. Procurar levantar a cabeça e procurar o que aconteceu nesse lance. Não sei, às vezes matar a jogada um pouco antes, mas aconteceu. Agora é trabalhar, esquecer esse lance e pensar para frente”, analisou.

Renê analisa fase pelo Fluminense

Renê, aliás, marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense no jogo anterior, em vitória fora de casa sobre o Corinthians, por 2 a 0. Ele, contratado em janeiro, falou sobre a adaptação ao seu novo clube.

“Acho que todo lugar que você chega, você tem que mostrar seu valor. Eu cheguei, não comecei performando da maneira que eu costumo. Quando você começa a jogar bem, começa ajudar a equipe tanto na defesa quanto no ataque, o torcedor reconhece. Espero que eles continuem confiando, não só em mim, mas na equipe. Tenho tudo para conquistar os objetivos da temporada”, afirmou.

