Santos fecha novo patrocínio máster com casa de apostas

O Santos tem agora a 7K como a nova patrocinadora máster. A marca, aliás, já ficou estampada no clássico contra o São Paulo. O contrato, com validade até abril de 2027, renderá R$ 105 milhões em dois anos ao clube, com gatilhos que poderão aumentar o valor. O acordo vale para os times masculino, feminino e de futsal.

A 7K pagará ao Santos R$ 51 milhões no primeiro ano e R$ 54 milhões no segundo – totalizando R$ 105 milhões fixos. Com bônus a depender de metas esportivas e comerciais, o valor total poderá chegar a R$ 150 milhões.

A Blaze, que era a patrocinadora máster anterior, pagou R$ 22,5 milhões por ano, totalizando R$ 45 milhões durante o período do contrato. O vínculo terminou no último dia 13 de abril, e o Santos não conseguiu chegar a um acordo para assinar com empresas como Viva Sorte e Novibet.

Com esse acerto da 7K, o Santos espera receber R$ 100 milhões anuais pelo uniforme completo. O Peixe também tem contratos com Uniasselvi, Havan, Loovi, Viva Sorte, Placo, Kicaldo, Canção e Nissei.

