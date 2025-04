Vida pessoal agitada, lesões e poucos jogos: Os 80 dias de Neymar no Brasil

Neymar sempre foi um nome muito falado na mídia, seja pelo seu futebol, seja pelas atitudes extracampo. Dessa forma, não foi diferente quando o jogador e Santos firmaram o retorno do craque para o início deste ano.

Assim, neste período, o camisa 10 comprou uma nova mansão, se envolveu em nova polêmica de traição, compareceu a diversos eventos e sofreu duas lesões, ficando de fora de vários jogos.

Dessa forma, o jogador vem sofrendo críticas pelo seu comportamento fora dos gramados, principalmente por estar passando por lesões. Vale ressaltar, portanto, que a primeira lesão aconteceu no início de março, no confronto contra o Bragantino pelas semifinais do Campeonato Paulista e deixou Neymar fora dos gramados por mais de um mês.

Na última semana, ele sofreu uma nova lesão no confronto contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro. Dessa forma, o jogador só entrou em campo nove vezes pelo Santos na temporada e seu contrato termina no fim de junho.

Chegada, estreia e aniversário

No dia 31 de janeiro de 2025, Neymar chegou no Brasil como novo reforço do Santos, clube que o revelou para o futebol. No mesmo dia, portanto, ele foi recebido com uma linda festa na Vila Belmiro e ovacionado pela torcida. Dias depois, no dia do seu aniversário, 5 de fevereiro, ele estreou com a camisa do Peixe. O jogador atuou por 45 minutos contra o Botafogo-SP.

Acostumado a fazer grandes festas, o craque optou por uma comemoração diferente este ano. No dia seguinte, fez uma comemoração intimista com amigos e familiares na sua mansão em Mangaratiba.

Mansão nova, aniversários e poker

O jogador comprou uma nova mansão em Santos, em um condomínio de luxo no Morro de Santa Terezinha, no canal 1 da Baixada, próximo ao Centro de Treinamento do Peixe. No local, uma mansão de 2800 m² pode ser vendida por até R$ 35 milhões, no entanto, o valor da compra não foi divulgado. Vale ressaltar que Pelé já morou neste condomínio de luxo. No dia 10 de fevereiro, Neymar postou uma foto com sua noiva, Bruna Biancardi, com a legenda: ‘Primeiro dia na casinha nova’.

Quatro dias depois, o casal compareceu no aniversário de Memphis Depay, do Corinthians. O evento aconteceu no Palácio dos Cedros, localizado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ele também marcou presença no aniversário de Cris Guedes, um dos seus ‘parças’ e melhores amigos, dois dias depois. Já nos dias 20 de fevereiro, Neymar curtiu um noite de Poker ao lado de Depay, em São Paulo e no dia seguinte, foi à festa do jogador de Poker Rafa Mota.

Em março, Neymar também esteve presente na festa de aniversário da sua irmã, Rafaella Santos, em São Paulo. Ele foi acompanhado de Bruna Biancardi.

Por fim, no último dia 15, o jogador comemorou o aniversário de Bruna Biancardi, sua noiva. Ele fez uma surpresa para influencer, escrevendo ‘feliz aniversário’ no chão, com rosas, além de flores espalhadas pelo local e dois buquês de presente.

Lesão, Carnaval e convocação

Neymar sofreu uma lesão no dia 2 de fevereiro, no confronto contra o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. No entanto, a princípio, o craque usou as redes sociais para dizer que foi apenas um desconforto. Dias depois, portanto, se confirmou a lesão que deixou o jogador fora dos gramados por mais de um mês.

Fã de carnaval, o craque do Santos não deixou de comparecer na Sapucaí. Ao lado de Bruna Biancardi e amigos, Neymar curtiu à 2ª noite do Grupo Especial no Rio de Janeiro. Ele curtiu os outros dias do feriado com amigos em casa.

Logo após o Carnaval, ele foi convocado pelo até então técnico Dorival Júnior para os compromissos da Seleção Brasileira contra a Colômbia e Argentina. No entanto, após a confirmação da lesão, ele foi cortado.

Festinha e suposta traição

O helicóptero de Neymar foi visto em uma festa em uma chácara em Araçoiaba, no dia 10 de março. Aliás, a modelo Any Awuada afirmou que teve relações sexuais com o jogador no local. No entanto, a assessoria do craque negou que ele tenha ido à festa, e afirmou que seu helicóptero estava lá porque havia sido emprestado para amigos.

Assim, o caso gerou grande repercussão e chegou a abalar o relacionamento do jogador com Bruna Biancardi. No entanto, dias de folga em Angra dos Reis marcaram a reconciliação do casal.

Kings League

Neste período no Brasil, Neymar se tornou presidente da FURIA na Kings League, competição de futebol society criada pelo espanhol Gerard Piqué. Dessa forma, ele compareceu no evento de lançamento da Kings League Brasil em fevereiro e também compareceu a jogos do seu time.

Páscoa de Neymar

Nos últimos dias, portanto, Neymar celebrou a Páscoa com familiares, em um culto especial, com direito a decoração de luxo, em sua mansão, em Santos.

