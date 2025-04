??dolo do Corinthians vê Neymar prejudicado por pessoas próximas com regalias

No palpite entre acerto ou equívoco, a opinião de Jorge Jesus sobre Neymar se mostra cada dia mais condizente com a realidade do que mero engano. Isso porque o camisa 10 do Santos sequer conseguiu completar um tempo inteiro em campo antes de voltar a se lesionar — desta vez durante a vitória sobre o Atlético-MG — após a recente recuperação do problema na coxa. Na visão de Marcelinho Carioca, a recorrência de questões físicas também se justificam para além do clínico e profissional.

O ídolo corintiano entende que o rendimento físico do camisa 10 tem relação direta com a permissividade de seu entorno — os famosos parças. “A maioria das pessoas que estão do lado passam um pano e tem medo de dizer não. Eles têm medo de perder o passeio no iate, no helicóptero ou nas festas”, declarou durante uma gravação do ‘Podpah’.

Marcelinho fez questão de explicar que não se trata de impor limites ao estilo de vida, mas de saber conciliar com a responsabilidade esportiva. “Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele é o craque do Brasil ainda. Só que, para isso, ele tem que chegar e se desligar de muita coisa”, prosseguiu.

“Acaba de treinar? Casa. O jogador tem que treinar, comer, dormir e jogar. Não adianta acabar de treinar e dizer: ‘eu vou almoçar e vou pegar o helicóptero, vou gravar um comercial’. Não adianta! Tem que ter perninha para o alto, irmão”, completou o ex-jogador.

Neymar e o auge: adeus ou até breve

A nova contusão também reacendeu o debate sobre as reais condições de vermos o jogador novamente em seu auge esportivo. Evidentemente que o cenário pede algumas observações capazes de pautar o debate acerca do tema. Por exemplo, o atacante não disputa mais de 30 partidas em uma temporada desde os tempos de Barcelona, em 2017.

Se no Brasil, as apostas quanto ao retorno em alto nível são mais amplas, na Europa a descrença se faz quase unanimidade. O jornal ‘AS’, por exemplo, se refere ao caso do astro como “situação médica dramática” e ainda cita chances plausíveis de não retornar aos gramados até o fim de seu contrato com o Peixe. Ou seja, 30 de junho.

E o Santos?

A preocupação no clube paulista se tornou evidente. O presidente Marcelo Teixeira comentou que o astro segue em trabalho de recondicionamento físico e será reavaliado periodicamente. “Nós queremos sempre contar com o Neymar. Ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento, mas ainda não tem o tempo ideal devido às mudanças nos treinos”, afirmou o dirigente.

Neymar já havia passado 42 dias afastado por um problema muscular na coxa durante o Campeonato Paulista. O atacante, aliás, teve cerca de 32 lesões desde que deixou o Santos em meados de 2013 — a primeira, uma entorse nos tendões do tornozelo direito, ocorreu em janeiro de 2014.

