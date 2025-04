Clube da Inglaterra avança para contratar Matheus Cunha

São 37 jogos com 16 bolas na rede e quatro passes para tentos de seus companheiros em 2024/2025 - (crédito: Foto: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

De acordo com informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Manchester United é o clube que se posiciona melhor na busca pela contratação do atacante brasileiro Matheus Cunha, do Wolverhampton, outra equipe da Inglaterra.

Um primeiro contato ocorreu entre representantes da equipe de Manchester e do staff do atleta de 25 anos de idade onde a avaliação de ambas as partes é positiva. Entretanto, com a ciência (principalmente, do lado dos Red Devils) de que a evolução precisa ser tão consistente quanto ágil.

Isso porque o United passa longe de ser o único interessado em Matheus dado o seu desempenho na atual temporada, período onde tem seus melhores números desde que desembarcou na Premier League. No clube da cidade homônima desde 2022, são 87 partidas com 32 gols e 14 assistências. Somente no biênio vigente, a contagem é de 37 jogos com 16 bolas na rede e quatro passes para tentos de seus companheiros.

‘Tenho potencial’

Outro ponto que pesa favoravelmente para uma possível negociação é a postura do próprio atacante. Em entrevista ao diário britânico Guardian, ele reconheceu que recebeu ofertas distintas na última janela, mas optou pela permanência para sustentar a equipe na elite do futebol inglês. Entretanto, para as próximas abordagens, ele pretende ouvir propostas que o oportunize brigar por objetivos mais ambiciosos.

“Eu recebi muitas ofertas (na janela de inverno), mas eu não me sentiria bem se saísse. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, numa situação complicada, na zona de rebaixamento. Agora estamos pertos de atingir o objetivo (permanecer na Premier League). Mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial”, disse Matheus no fim do último mês de março.

Valorizado

Por parte do Wolverhampton, a postura tem sido de aguardar abordagens oficiais dos postulantes a contratar o atleta brasileiro. A única certeza é que, com a valorização de Matheus Cunha, o clube da Inglaterra não cogita negociá-lo por valores inferiores a cláusula de rescisão prevista no contrato vigente (até junho de 2029) que é de 62,5 milhões de libras. Na cotação atual, equivalente a R$ 485,1 milhões.

