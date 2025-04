Vasco segue com desfalques, mas deve ter retorno de Adson

Encerrada a preparação para enfrentar o Lanús (ARG), nesta terça-feira (22), em São Januário, o Vasco deverá ter desfalques e um retorno para este jogo, válido pela Sul-Americana. Fábio Carille segue sem poder contar com Mauricio Lemos, Payet e Tchê Tchê. Adson e Lucas Oliveira, por outro lado, devem retornar à lista de relacionados.

Lemos ainda se recupera de fratura na 12ª costela direita, sofrida na vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, no último dia 8, em São Januário. O zagueiro, afinal, já vai para seu quarto jogo seguido como desfalque, com Lucas Freitas ocupando seu posto.

Payet, por sua vez, segue recuperação de entorse no joelho direito e também desfalca o cruz-maltino. Já Tchê Tchê segue fora por questões pessoais. Adson, preservado contra o Flamengo por dores na perna direita, voltará à relação. Lucas Oliveira ficou fora no Clássico dos Milhões e também pode voltar à lista.

O jogo contra o Lanús é nesta terça, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Os times surgem empatados na ponta do Grupo G, com quatro pontos, mas os argentinos possuem vantagem no saldo de gols (3 a 1), segundo critério de desempate. Se vencer, o Vasco assumirá a liderança isolada da chave a três rodadas do fim da fase de grupos.

