Talles Magno, do Corinthians, recebe alta após internação por pneumonia

O Corinthians recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (21). O atacante Talles Magno recebeu alta médica após passar quatro dias internado no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para o tratamento de um quadro de pneumonia.

Agora, Talles Magno ficará de repouso em casa, onde continuará a receber acompanhamento de perto pelos profissionais do Corinthians. Segundo o “ge”, o atacante tem respondido bem ao tratamento e sua situação está controlada.

O atacante Talles Magno apresentou febre de 38°C e foi encaminhado à UTI para um monitoramento mais detalhado de sua saúde. A tendência é que ainda seja desfalque na próxima quinta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Racing, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Ele, aliás, já foi ausência na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no último sábado.

Talles Magno é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada com cinco gols, atrás apenas de Yuri Alberto com oito. O atacante perdeu espaço com Ramón Díaz nas últimas partidas. Recentemente, o jogador renovou contrato de empréstimo com o Timão até o fim desta temporada.

