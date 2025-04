David Ricardo, do Botafogo, fala sobre expulsão: ‘Aprendo com meus erros’

David Ricardo em ação com a camisa do Botafogo no revés para o Atléitco - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Titular contra o Atlético-MG, David Ricardo, do Botafogo, foi expulso pelo árbitro Ramon Abatti Abel depois de uma falta em Hulk. O defensor não conseguiu ajudar a equipe a reagir no Mineirão e viu o Alvinegro perder mais uma no Campeonato Brasileiro. Assim, o jogador utilizou sua rede social para falar sobre o lance e dizer que aprendeu com o erro.

“Uma noite difícil, em todos os sentidos. Assumo meus erros, aprendo com eles e sigo de cabeça erguida. A caminhada continua, grandes coisas estão por vir. Que honra, Botafogo! Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus”, disse o atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Ricardo (@_davidricardo_02)

Apesar da expulsão, o zagueiro pode ser titular novamente no próximo compromisso do Alvinegro. Afinal, Barboza, que desfalcou o time diante do Galo, fora de casa, segue com um desconforto muscular e é dúvida para enfrentar o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Além dele, Bastos segue de fora por causa de um problema no joelho esquerdo.

O confronto acontece no Estádio Jorge Luis Hirschi, às 21h30 (de Brasília), quarta-feira (23). Por fim, no momento, a equipe soma 3 pontos e ocupa a terceira colocação, atrás do adversário argentino e da Universidad de Chile.

Em seguida, a equipe mede forças com o Fluminense no próximo sábado (26), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

