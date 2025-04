Fluminense leva 15 jogadores da base ao Chile

Ao embarcar rumo ao Chile repleto de reservas e sem o técnico Renato Gaúcho, o Fluminense levou 26 jogadores em sua relação para o jogo contra o Union Española (CHL), pela terceira rodada da Sul-Americana. E, destes, 15 são crias de Xerém.

Afinal, a comissão tricolor segue o planejamento, que visa poupar os principais jogadores do elenco da desgastante viagem ao Chile. Isso porque o time tem o clássico contra o Botafogo no sábado (26), pelo Brasileirão. E, já com seis pontos em duas rodadas, o Fluminense tem vaga praticamente encaminhada na Sul-Americana.

LEIA MAIS: Martinelli se torna o segundo atleta da base com mais jogos pelo profissional do Fluminense

Além disso, enfrenta o modesto 13º colocado do Campeonato Chileno. Dessa forma, o Flu vai a campo com um time alternativo, com Renato Gaúcho seguindo no Rio de Janeiro com boa parte do elenco. O auxiliar Alexandre Mendes comandará a equipe no duelo de quarta (23).

Jogadores revelados pelo Fluminense que viajaram ao Chile

Goleiros: Gustavo Ramalho e Kevyn Vinicius.

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schuindt e Gustavo Cintra.

Laterais: Julio Fidelis, Léo Jance e Vagno.

Meias: Fabinho, Dohmann, Thiago Henrique e Wallace Davi.

Atacantes: Kelwin, Keven e Wesley Natã.

Destes, apenas os zagueiros Davi Schuindt e Gustavo Cintra, o lateral Léo Jance e o volante Wallace Davi já atuaram profissionalmente nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.