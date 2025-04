Lucas Moura deve seguir como desfalque do São Paulo contra o Libertad

Lucas Moura deve seguir como desfalque do São Paulo para a partida contra o Libertad, nesta quarta-feira (23), em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O meia-atacante está fora do time desde 10 de março.

O jogador sofreu um trauma no joelho direito na eliminação do São Paulo para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. Até o momento, são sete jogos desfalcando o Tricolor. Dessa maneira, ainda com dores, deve seguir fora da equipe.

Antes da vitória sobre o Santos, por 2 a 1, no Morumbis, Lucas Moura revelou que ainda não há um prazo para a volta aos campos.

“Infelizmente, eu não pude estar hoje. Gostaria muito, estou louco para voltar, para estar em campo ajudando os meus companheiros, mas existe um prazo biológico para respeitar, para poder recuperar, cicatrizar a lesão, que não foi tão simples quanto a gente imaginava. Mas estou recuperando bem, se Deus quiser mais uns dias eu vou estar de volta”.

São Paulo tem outros desfalques para a partida

Além de Lucas Moura, o São Paulo ainda terá outras baixas para o confronto contra os paraguaios. Afinal, Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Pablo Maia (cirurgia ligamentar no tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo) são desfalques confirmados.

Por outro lado, o Tricolor terá o retorno de sua zaga titular contra o Libertad. Alan Franco ficou no banco na partida diante do Santos e volta à equipe. Assim como Arboleda, que com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda não enfrentou o Peixe.

“Alan Franco é um dos jogadores com mais minutos. A área médica vinha falando dele no jogo anterior, então foi importante recuperá-lo. E Sabino precisava fazer um bom jogo como fez hoje”, destacou o técnico Luis Zubeldía, em entrevista coletiva após o clássico.

