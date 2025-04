Internacional x Nacional-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Nacional, do Uruguai, se enfrentam, nesta terça-feira (22), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores, no Beira-Rio. Equipes vivem momentos distintos no principal torneio continental.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do streaming do Paramount+.

Como chega o Internacional

O Colorado não vence há três partidas no Campeonato Brasileiro, com derrota para o Palmeiras, no Beira-Rio, além de dois empates diante do Fortaleza e Grêmio. Contudo, o momento negativo não é motivo de preocupação, segundo o técnico Roger Machado. Na Libertadores, o cenário é diferente, já que a equipe segue invicta com triunfo sobre o Atlético Nacional em casa e empate com o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O confronto contra o Nacional, do Uruguai, é visto como ideal para retomar os resultados positivos. Afinal, o entendimento é de que este oponente é o mais frágil do Grupo F, no qual o Inter divide a liderança com o Esquadrão de Aço. Ambos somam quatro pontos. O adversário colombiano e o Bahia medem forças nesta rodada, ou seja, uma vitória pode permitir o Inter encaminhar a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores.

O comandante indicou que provavelmente dará nova chance ao zagueiro Victor Gabriel após finalizar recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Portanto, a tendência é de que ele entre na vaga de Rogel e ocorra a reedição da linha defensiva da conquista do Gauchão. Além disso, há uma indefinição no ataque entre a manutenção de Vitinho na equipe ou a entrada de Bruno Tabata.

Como chega o Nacional

O “Bolso” acumula duas derrotas na fase de grupos da Libertadores e ainda não pontuou. Com isso, encontra-se na quarta e última colocação do Grupo F. Inclusive, há a possibilidade da equipe adotar uma postura mais defensiva para o embate contra o Internacional.

INTERNACIONAL X NACIONAL-URU

3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 22/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Rogel (Victor Gabriel), Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick; Wesley, Vitinho (Bruno Tabata) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

NACIONAL-URU: Mejía; Calione Fuentes, Coates, Millán Díaz; Ancheta, Oliva, Boggio, Báez; Otero, Eduardo Vargas; Herazo. Técnico: Pablo Peirano.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

VAR: Yorman Delgado (VEN)

