LDU x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de recuperação na Libertadores, o Flamengo enfrenta a LDU, nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores 2025. Fora da zona de classificação, o Rubro-Negro soma três pontos, enquanto o time equatorino lidera o grupo, com quatro pontos. Assim, o time de Filipe Luís precisa de uma vitória, pois se perder pode ficar quatro pontos em desvantagem do líder. Além disso, um triunfo do Central Córdoba também pode complicar e muito a vida rubro-negra no torneio.

No histórico recente, Flamengo e LDU empataram por 2 a 2 na última vez que se enfrentaram pela Copa Libertadores. No entanto, o histórico tende para o lado brasileiro: foram duas vitórias em quatro jogos, com um empate e uma vitória equatoriana. Contudo, a alatitude de mais de 2.800 metros é o que complica a situação.

Onde assistir

A partida entre LDU e Flamengo, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores, terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega a LDU

A LDU dá prioridade para Libertadores. Por um lado, a equipe equatoriana lidera o Grupo C com quatro pontos em dois jogos. No campeonato local, porém, o time apresenta um desempenho mediano, ocupando atualmente a quinta colocação, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Para o duelo desta terça-feira diante dos cariocas, o técnico argentino não possui desfalques por lesão ou suspensão e deve repetir a escalação que venceu o Deportivo Táchira por 2 a 0 na última rodada do torneio continental. Sem a qualidade técnica dos rubro-negros, a equipe a La U também se apoia na altitude, terror dos brasileiros na competição.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo chega para este duelo da terceira rodada com três desfalques consideráveis. A começar pelo lateral-esquerdo Alex Sandro, que ainda se recupera de um edema na coxa. Além dele, os volantes Allan e De La Cruz também foram poupados e sequer viajaram por conta da altitude. O brasileiro possui uma condição chamada traço falcêmico, que potencializa os efeitos adversos da altitude, enquanto o uruguaio relatou mal-estar na visita do Uruguai à Bolívia pelas Eliminatórias da Copa.

O Rubro-Negro, afinal, busca se recuperar da derrota em casa para o modesto Central Córdoba na segunda rodada e, assim, voltar à zona de classificação. Em seu último compromisso, o Fla entrou em campo no sábado (19), no Maracanã, diante do Vasco, com praticamente todos os seus titulares. Apesar disso, mesmo tendo grande domínio na partida e nas estatísticas, a equipe não conseguiu tirar o zero do placar.

LDU x FLAMENGO

3ª rodada do Grupo C da Libertadores

Data-Hora: 22/4/2025 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Onde assistir: ESPN e Disney+

LDU: Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo; Bryan Ramírez, Gabriel Villamíl, Alzugaray e Alexander Alvarado; Alex Arce. Técnico: Pablo Sánchez.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Michael (Plata) e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Derlis López (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Juan Lara (CHI)

