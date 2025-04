‘Puxadinho’ do Estádio Uno aguarda a torcida do Botafogo em La Plata

Tribuna visitante destoa da arquitetura do restante do Estádio Uno - (crédito: Foto: Leonardo Pereira/Jogada10)

A casa do Estudiantes, próximo adversário do Botafogo, parece a cova de um leão, um dos apelidos, aliás, do clube bonaerense. Lugar silencioso, mas traiçoeiro. Quem é de fora precisa saber onde está pisando. A calmaria antecede o rugido dos mais de 30 mil torcedores do Pincha, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Os alvinegros vão conhecer o sinuoso caminho para ver o Mais Tradicional em campo. Nesta segunda-feira (21), a equipe de reportagem do Jogada10 desembarcou na Argentina, passou pelo Estádio Jorge Luis Hirsch e conta, na sequência, algumas particularidades da visita.

Conhecida também como Estádio Uno, a cancha do Estudiantes, reinaugurada em 2019, é uma das praças esportivas mais modernas do país vizinho. O espaço é um complexo que conta com academia, quadras poliesportivas, escritórios, lojas, cafés, bar de vinhos, bistrô, além de um restaurante à beira do gramado para o fã de futebol se deleitar com o gramado e a arquitetura da casa do clube alvirrubro da Cidade das Diagonais.

A cozinha funciona de 9h às 24h quando o Estudiantes não está em campo. O clube oferece um vasto cardápio com pratos tradicionais de diversas partes do país. Desde as tradicionalíssimas empanadas de Salta até as milanEsas dos bodegones de Buenos Aires, passando, claro, pelos dulces de leches.

Torcida do Botafogo vai estrear no ‘puxadinho’

O que chama mais atenção, porém, é o espaço destinado ao visitante. Íngreme, o “puxadinho” preserva o chamado “futebol raiz”, colocando-se em oposição à modernização e às grandes arenas. Uma pequena arquibancada de madeira, colocada como se estivesse em anexo, que foge completamente do padrão do resto do Uno. Parece uma parte do passado daquele estádio construído em 1907. A torcida do Botafogo vai sentir na pele a pressão dos adversários, perto, por todos os lados.

O setor visitante tem capacidade para 2.512 pessoas, de acordo com o próprio Estudiantes. A ideia é que seja um espaço provisório para atender às exigências da Conmebol nas partidas internacionais. Na liga argentina, somente o público local pode acessar as tribunas. O clube também proíbe camisas de outros quadros esportivos, nacionais ou internacionais, nas dependências do estádio, em dias sem partidas. Somente camisa do Pincha. Nada, portanto, de usar camisas de Real Madrid e Barcelona nas visitas.

Em La Plata, o Botafogo já visitou o Estádio Único, local que pertence ao governo da província de Buenos Aires. Em 2008, os times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Os hermanos venceram por 2 a 0 e saíram do Rio de Janeiro com a vaga, após um empate por 2 a 2.

Vizinhos no Bosque

Mais do que o orgulho do pertencimento da torcida do Estudiantes de voltar a mandar os jogos em sua casa histórica, a reinauguração do Uno aqueceu a economia da própria cidade de La Plata, capital da Província de Buenos Aires. O estádio, que também recebe shows e outros eventos, ajudou a valorizar o bairro e revitalizou uma zona que estava um pouco abandonada. É comum o trânsito de pessoas locais e de outras cidades, curiosas para conhecer o estádio do León.

Perto dali, a menos de dez minutos, em um Bosque, está o Estádio Juan Carmelo Zerillo, onde o Gimnasia y Esgrima La Plata manda os seus embates. O Lobo rivaliza com o Estudiantes em número de torcedores e divide os corações em La Plata. Porém, se está perto geograficamente, fica longe em número de títulos. O adversário do Botafogo é, por exemplo, campeão mundial (1968) e tetra da Libertadores (1968, 1969, 1970 e 2009). Já os tripeiros, em mais de 100 anos de história, ainda buscam o primeiro caneco de expressão.

Já imaginou se o Flamengo inaugurasse um estádio a duas quadras do Nilton Santos. É o que acontece em La Plata. Mas os vizinhos, por mais que se provoquem muito, respeitam o espaço um do outro.

