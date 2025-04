Reserva no Cruzeiro, Gabigol ouve provocações: ‘Você não é mais jogador’

Pelo terceiro jogo consecutivo como reserva no Cruzeiro, Gabigol ouviu provocações da torcida adversária ao entrar para o segundo tempo da partida contra o RB Bragantino no último domingo (20), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, aliás, a Raposa perdeu por 1 a 0 em Bragança Paulista.

Enquanto se preparava para entrar em campo, então, o atacante foi alvo de zoações de torcedores do Massa Bruta: “Você não é mais jogador, Gabigol. Você vai quebrar o Pedrinho, Gabigol. Você não serve nem para um garoto propaganda de feijão”. O jogador, porém, não se vira para a arquibancada.

Ex-Flamengo, o atleta foi contratado pelo Cabuloso em janeiro com grande expectativa, assim, assumiu o posto de principal nome do elenco. No entanto, mesmo tendo iniciado bem sua trajetória no clube, o atacante perdeu espaço nas escolhas do técnico Leonardo Jardim e atualmente ocupa o banco de reservas.

Apesar da fase irregular, o jogador de 28 anos acumula sete gols em 13 partidas pelo time mineiro. A tendência, segundo o portal “Itatiaia”, é que Gabigol retome a titularidade na próxima quinta-feira (24), quando o Cruzeiro enfrenta o Palestino.

